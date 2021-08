Imába foglalt „élet”

Románia állami függetlenségének kikiáltása, augusztus 23-a volt az a nap, amikor azt ünnepeltük, hogy Románia, már ki tudja, hányadszor elárulva szövetségeseit, átállt a szovjetek oldalára – ám, ahogy ezt akkor meghatározták, ez lett a fasiszta iga alóli felszabadulás napja. Volt állami ünnep az év végén is, december 30-án, a monarchia megdöntésének és a Román Népköztársaság kikiáltásának napján.

Mi, magyarok sem ünnepelhettünk más napokon. De tudtuk, tudjuk, hogy a szívével, a lelkével nagyon sok erdélyi magyar is megünnepelte augusztus 20-át, amely később szentté avatott István királyunk megkoronázását, a keresztény állam megteremtését és mindemellett az aratás végét, az új kenyeret jelenti.

Nem tisztem e nap jelentőségének kiértékelése, de nagyon szeretném kiemelni a friss kenyér ünnepének fontosságát is. Mi, keresztények templomainkban évente megemlékezünk az új kenyérről, úrvacsorát veszünk. Az új kenyérnek szánt istentiszteleten felszolgált úrvacsorán egy darab megszentelt, Krisztus testévé átváltoztatott kenyér teszi az igazi ünnepet. Jézus önmagát ajándékozza nekünk, ezért is övezi a keresztény vallásban különös tisztelet a kenyeret. Nagy áldás volt, amikor a Mindenható megtanította az emberiséget a kenyér elkészítésére. Bizonyított tény, hogy körülbelül már háromezer évvel ezelőtt az egyiptomiak tésztából cipókat sütöttek.

A magyar ember mindenkor „Életnek” nevezte a búzát, legfontosabb kenyér-növényünket. És valóban élet minden egyes kicsi gabonamag, mert bármikor képes életre kelni. Magában hordozza az „Életcsírát”, a magba zárt kozmikus energiát. Ünnepeinken örvendezünk egymásnak és együtt Istennek, az Ő ajándékainak. A kenyér az életet jelenti, az isteni gondviselést, a munkát, a verítéket, az imádságot, ígéretet és az áldását. Már a középkorban is megünnepelték az új kenyeret.

A népi hagyományok szerint július közepére esett az a nap, amikor bevitték az új kenyeret a templomba és megszentelték. Az idő változott, a múlt század történelme és a gazdaságpolitika átírta még az egyházi gyakorlatot is…

Volt időszak, amikor leértékelték, minimalizálták a kenyér fontosságát. Ma is hallom, hogy meg lehet élni kenyér nélkül, hisz nem egészséges, hizlal. De nem a kenyér hizlal, hanem a hamburger, a pizza, a sok csokoládé, üdítő. A kenyérben található, úgynevezett lassú szénhidrátok nem emelik meg drasztikusan a vércukorszintet. Ezért aztán később lesz éhségérzetünk. Vannak kenyerek, amelyekben a magasabb szénhidrát- és kalóriatartalmú búzalisztet kukoricakeményítővel helyettesítik. Ha ilyet fogyasztunk, akkor kisebb az energiabevitel. De akárhogy is készül, az egyik legősibb ételünk, amelyet naponta fogyasztunk, és szeretünk. Én a puliszka mellé is kenyeret eszem...

Egy idősebb pék barátom vezetett be a kenyérsütés mikéntjébe. Csodálatos dolog a kenyérsütés! Akkor tudtam meg, hogy kenyéren kívül nem létezik még egy olyan anyag, amely a nagyon magas hőmérsékleten, nagyjából 250 Celsius-fokon nem ég el, nem semmisül meg, hanem megsül, és a bele még nedves is marad. Nem hihetetlen? Az is micsoda élmény, ha betérsz egy pékségbe: semmi mással össze nem téveszthető illatok fogadnak, meglátod azt a gyönyörű, barna kenyeret, megkóstolod azt a ropogós héjú, puha, de rugalmas belsejű, nem óriás lyukakkal, hanem apró hólyagokkal rád mosolygó tömör finomságot. Van súlya, de nem óriási. A jó kenyér egy hét múlva is ehető, akkor is jóízű, állagát is megtartja, szeleteléskor nem morzsálódik szét.

Keresztény emberként mindig jusson eszedbe, amikor a kezedbe veszed, hogy mindennapi kenyerünk imába foglaltatott...

Orbán-Barra Gábor