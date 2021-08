Tanévkezdési forgatókönyv

Mindenütt megnyitnak az iskolák szeptember 13-án, és 6 ezrelékes fertőzöttség alatt a beoltottak számára nyitva is maradnak, a beoltatlan diákok és tanárok azonban a fertőzöttebb településeken távoktatásra kényszerülnek majd – jelentette be Sorin Cîmpeanu oktatási miniszer pénteken, miután Ioana Mihăilă egészségügyi miniszterrel egyeztetett.

A tárcavezetők meg akarják szerezni a járványügyi operatív törzs hozzájárulását ahhoz, hogy a korábbi egyről hat ezrelékre emeljék azt a kéthetes fertőzöttségi rátát, amely felett a járvány sújtotta településeken korlátoznák az óralátogatást az iskolákban. A távoktatást azonban még a hatezrelékes fertőzési arány felett is csak a beoltatlan iskolás diákok és tanárok számára vezetnék be. A miniszterek szerint a vakcina felvételével járó „előny” az, hogy a beoltottak számára a magasabb fertőzési ráta esetén is nyitva tarják az iskolákat, nem pedig a beoltatlanokkal szembeni „hátrányos megkülönböztetés”, miként azt az ellenzék állítja. Hozzátették: a fertőzés terjedése esetén továbbra is meg kell hozni azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel szavatolhatják, hogy az iskola biztonságos környezet marad a diákok számára.

A védőmaszk viselése az új tanévben már csak a zárt térben lesz kötelező. Kivételt a tanévnyitó ünnepségek képeznek, amelyeken akkor is kötelező a maszk, ha az udvaron szervezik meg, mert a miniszter szerint olyankor rendszerint nagyobb tömeg alakul ki; az ünnepségek idén legtöbb másfél órát tarthatnak. A testnevelésórákat lehetőleg szabad levegőn kell majd lebonyolítani.

A megbeszélésen Florin Cîțu miniszterelnök is jelen volt, aki a tanévkezdésről szóló sajtóértekezlet elején annyit mondott: a tanévnyitó ünnepségeket is „a normálishoz minél közelebb” álló módon fogják megszervezni. Leszögezte: azt akarja, hogy a tanév jelenléti oktatással kezdődjék és úgy is folytatódjék. Ehhez minden feltétel adott – tette hozzá a kormányfő az ingyenesen, előjegyzés nélkül bárki által igényelhető, koronavírus elleni oltásra utalva.

Sorin Cîmpeanu ezzel kapcsolatban elmondta: az oltás fontosságáról a minisztérium már a tanévkezdés előtt interaktív találkozókat szervez a szülőknek a megyei közegészségügyi igazgatóság képviselőivel. Az iskolai oltás megszervezésének lehetőségeit is vizsgálják, erről még folynak az egyeztetések. Az oltatlan gyermekek szüleinek ki kell majd tölteniük egy formanyomtatványt, amelyen meg kell jelölniük, hogy hozzájárulásukat adják-e vagy sem gyermekük beoltásához. A miniszter közlése szerint a 12 és 15 év közötti tanulók közül mindössze 30 ezren kapták meg az oltást június óta, amikor elkezdődött ennek a korosztálynak az immunizálása.

Ami a pedagógusokat illeti, nem taníthatnak fizikai jelenléttel azok, akik nincsenek beoltva vagy nem estek át a COVID-19-en, és megtagadják a rendszeres, azaz 72 óránkénti koronavírus-tesztelést, ha egy településen a fertőzöttség 6 ezrelék fölé emelkedik. Nem menesztik őket, de „pihenniük kell majd egy kicsit” – közölte Cîmpeanu, aki szerint a tesztelés – ha a megyei közegészségügyi igazgatóságnál történik – ingyenes lesz számukra. Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter szerint azonban még nincs eldöntve, hogy ingyenes lesz-e a tesztelés azon tanárok számára, akiknek bár lett volna lehetőségük beoltatni magukat, nem tették meg.