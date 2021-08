Kimenekítettek 16 román állampolgárt

Nicolae Ciucă védelmi és Bogdan Aurescu külügyminiszter is fogadta azt a katonai repülőgépet, amely szombaton szállt le Otopeni-ben, fedélzetén azzal a tizenöt román és négy bolgár állampolgárral, akiket az elmúlt napokban menekítettek ki Kabulból.

Rajtuk kívül még csak egy román állampolgár kérte kimenekítését, őt tegnap sikerült Pakisztánba átszállítani, így már biztonságban van. A román mentőakció keretében öt bolgár, egy amerikai és egy brit állampolgárt is elszállítottak Afganisztán fővárosából. A hazaérkezőket Klaus Iohannis államfő sajtónyilatkozatban üdvözölte, méltatva a romániai válságstáb profizmusát, amelynek köszönhetően sikerült hazahozni őket és több mint 30 másik román állampolgárt, akiket Románia partnerországainak repülőgépein evakuáltak korábban. Hozzátette, hogy Románia a román katonák misszióit segítő afgánokat, a román állam ösztöndíjával itt tanuló afgán egyetemistákat vagy más kiszolgáltatott személyeket is hajlandó kimenekíteni Kabulból. A román hatóságok továbbra is tartják a kapcsolatot minden román állampolgárral, aki még Afganisztánban tartózkodik.