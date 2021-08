A koronavírus elleni oltás harmadik adagját a második után legalább hat hónappal lehet majd kérni. Első szakaszban ezúttal is a megfertőződés veszélyének leginkább kitett egészségügyi dolgozók lesznek jogosultak a vakcinára, aztán az idősek és a krónikus betegek, majd fokozatosan a többi kategóriába tartozók is kérhetik. Azoknak, akik az oltás felvétele előtt átestek a betegségen, nincs szükségük harmadik dózisra – szögezte le az oltásparancsnok. Valeriu Gheorghiţă elmondta: kezd tendenciává válni a harmadik adag oltás bevezetése, mivel a delta variáns sokkal fertőzőképesebb, ugyanakkor hat hónap elteltével az antitestek száma elkezd csökkenni, és azt is kimutatták, hogy az antitesteknek a mutációval szembeni semlegesítőképessége is „enyhén csökkent”, akár megfertőződés, akár oltás révén alakultak ki ezek.

A fertőzöttség egyébként gyorsan emelkedik: pénteken már 628 új esetet jelentettek, ami nyolcvan százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát, szombaton és vasárnap pedig (kevesebb teszt alapján) 591, illetve 517 esetet. E három nap alatt 33 újabb haláleset is történt (9, 15, 9), ami másfélszerese az utóbbi két hét átlagának. A kórházakban több mint kétszer annyi (1217) koronavírusos beteget kezelnek, mint két héttel korábban. Ez idő alatt az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma három és félszeresére, 190-re emelkedett. Az oltakozási hajlandóság azonban továbbra is csökken: immár napi nyolcezer alá esett az első oltásra jelentkezők számának átlaga. A 19,3 milliós lakosság beoltható – 12 év feletti – részének 30,4 százaléka kapott legalább egy adagot. Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter közlése szerint országos átlagban az orvosok 70 százaléka van beoltva (a helyzet megyénként különbözik), az egészségügyi asszisztensek, ápolók, betegszállítók közül azonban kevesebben. A tárcavezető megerősítette, hogy dolgoznak egy törvénytervezeten, amely az oltatlan egészségügyi dolgozók rendszeres tesztelését írja elő a betegek védelme érdekében. A miniszter szerint ez esetben nem közpénzből állják majd a költségeket.