Megőrizni hitünket, magyarságunkat

Két mérföldkő után – megvolt a bemutató és lement egy-egy előadás mindkét szereposztásban – vasárnap délben fáradt, de lelkes társulat értékelte az István, a király székelyföldi nagyprodukció létrejöttének folyamatát és közönség általi fogadtatását. Egyértelműen megfogalmazódott: lesz folytatás, ha a jogdíjak tulajdonosai engedélyezik, Budapestre és Kolozsvárra is elviszik az előadást, ám Antal Árpád polgármester szavai szerint igazi céljuk az, hogy Sepsiszentgyörgyön minden évben augusztus 20-án újra és újra legalább 15 ezer ember részesüljön az élményben. Ugyanakkor szándék az is, hogy a Székelyföld minden szegletéből összeverbuvált igen tehetséges zenészekkel, színészekkel, táncosokkal más előadásokat is létrehozzanak.