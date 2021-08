Egyéves kényszerszünet után az ünnepség 10 órakor a Kézdiszentlélek központjában lévő Szent István-szobornál kezdődött mintegy százötven-kétszáz felső-háromszéki, erdélyi és határon túlról érkezett zarándok jelenlétében. Kézdiszentlélek testvértelepüléseinek – Gönc, Alsónyék és Szentgál – küldöttei és a mátyásföldi vendégek is együtt ünnepeltek a helyiekkel. Az ünnepséget a helybeli egyházi vegyes kórus nyitotta meg Dávid István kántor vezényletével. A rendezvényen Kovászna Megye Tanácsát Bartók Enikő Mária óvónő és Nagy Zoltán történész képviselte.

Balogh Tibor polgármester köszöntötte a zarándokokat és méltatta államalapító, első szent királyunkat, aki kereszténnyé tette nemzetünket. „Összetartozunk, legyünk bárhol a nagyvilágban. Ma együtt lobban a szívünk, együtt lélegzünk, egymás édestestvérei vagyunk” – hangsúlyozta többek között a nagyközség első embere, majd Bagaméri László budapesti versmondó Lampert Géza Dal a zászlóról című versét szavalta el. Fejér László Ödön szenátor köszöntőbeszédében azt hangsúlyozta, hogy „nekünk, Felső-Háromszék lakóinak itt, a Perkőn van a legszentebb ereklyénk, számunkra a perkői kápolna jelenti azt, amit az anyaországiaknak a Szent István-bazilika”. Őt követően a helybeli Bartók Botond egyik legszebb Szent István-énekünket, az Ó, Szent István, dicsértessél! kezdetű dalt adta elő, majd Mile Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja osztotta meg a hallgatósággal ünnepi gondolatait, és emlékeztetett Szent István királyunk fiához, Imre herceghez írt, ma is időszerű intelmeire. A koszorúzás és Pál Ferenc plébános áldása után a tömeg egyházi énekeket énekelve és imádkozva, lovasokkal és templomi zászlókkal az élen elindult a szent hegy felé. Útközben elvégezték a keresztúti ájtatosságot a 2012-ben felállított kőkereszteknél.

A déli harangszóra több százan vonultak a szabadtéri oltár elé, hogy meghallgassák a másfél órás ünnepi szentmisét. Előtte a Dávid István kézdiszentléleki kántor által vezényelt egyházi énekkar szent királyunk emlékét idéző énekeket adott elő. A szentmisét megelőzően Bagaméri László versmondó II. Rákóczi Ferenc 1703. május 12-én keltezett breznai kiáltványát adta elő, majd Triff Ramona, az Erdélyi Mária Út lovas zarándoklat koordinátora szólt az egybegyűltekhez. „Az Erdélyi Mária Út Egyesületnek fontos céljai közé tartozik a régi, hagyományos zarándoklatok és szakrális helyek újjáélesztése, bővítése, összekapcsolása és új tartalmakkal való megtöltése.” Ezt követően Pál Ferenc plébános házigazdaként az Isten hozta haza! szavakkal köszöntötte a segédpüspököt, akit arra kért, hogy áldja meg ezt a népet. Ugyanakkor a plébános a megjelent egyházi és világi vezetőket is köszöntötte.

Kerekes László segédpüspök a kerület papságának koncelebrálásával mutatta be a szentmiseáldozatot. Az egyházfő prédikációjában arra bátorította az egybegyűlteket, hogy tekintsenek szent királyunkra mint példaképre, ,,mert Szent István válságos időben megtalálta a megoldást, a kiutat: Krisztusra, a sziklára épített házat és hazát. Ma is nehéz és válságos időket élünk. Számunkra is a kiút a Krisztusra alapozott élet.” A segédpüspök Váci Mihály költő szavait többször is idézve azt hangsúlyozta, hogy „valami nincs rendben ebben a világban, valami nincs rendben a mi életünkben, válságban van a mi környezetünk”. „A nagy király alakja ma is bátorít bennünket, és erőt ad, hogy magára a jóra, a szépre, az értékesre tudjunk figyelni. Szent István királyunk útja a hit útja, a kereszténységé, a bátorságé, az egyenes tekinteté, a gondolkodásé, a szívé” – emelte ki szentbeszédében a segédpüspök, aki az újpogányság jeleire hívta fel a jelenlevők figyelmét, és Szent István közbenjárását kérte: „adjon nekünk erőt a mindennapokban, hogy a világ, szűkebb pátriánk, hazánk, életünk válságainak a közepette tudjunk mi is döntést hozni, olyan jó döntést az élet és az értékek mellett, mint ahogy nagy királyunk tette azt”.

A szentmise végén Pál Ferenc kézdiszentléleki plébános házigazdaként mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak a szentmise megszervezéséhez és lebonyolításához. Az áldás és elbocsátás után az ünnepi szentmise a magyar és a székely himnusz eléneklésével ért véget.

Délután a perkői nyeregben néptánctalálkozóval folytatódott az ünnepség. 16 órától néptáncegyüttesek léptek fel, este pedig a sepsiszentgyörgyi Trend zenekar szórakoztatta a búcsújárókat, majd őrtűzgyújtással és tűzijátékkal zárult az idei perkői ünnep.