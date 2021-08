Mindenképp jó lesz

A két jelölt most hivatalosan is a célegyenesbe ért, és Cîțunak, akinek jelszava A liberális Románia, úgy néz ki, több a támogatója, mint Orbannak. Mellette áll a miniszterek többsége, akik meg nem, azokat a kongresszusig még ki tudja rúgni, hogy helyükre pajtásait tegye. Most éppen új pénzügyminisztert iktatott be, mégpedig Dan Vîlceanut, egy volt szociáldemokratát, akinek családi vállalkozása jó üzleteket kötött az állammal, de Vîlceanu már nem vesz részt abban. Nem számít, hogy ki volt, mi volt, mert ő is Cîțut fogja támogatni a kongresszuson. Különben Cîțu felsorolta, hogy hány liberális megyei pártvezető, megyeitanács-elnök, európai parlamenti képviselő és polgármester támogatja. Neki vizet sem vihet ilyen szempontból Orban, mert úgy néz ki, Iohannis is Cîțut segíti, hisz a tengerészet napján mellette állt főpincérként, fehér szmokingban, fekete csokornyakkendővel, hogy a nép is lássa, kit szolgál (ki). Aztán állandóan mellette lebzsel Rareș Bogdan is, a nagy honvédő, hadd dagadjon azon hazafiak melle is, akik Cîțut támogatják.

Én reménykedem a győzelmében, mert akkor, hogy ne lehessen ittas vezetéssel vádolni, úgy változtatja meg a közlekedési törvényt, hogy az megengedje az alkoholfogyasztást vezetés előtt és közben, és az ne számítson bűncselekménynek Romániában. Így nem tudják szemére hányni, hogy büntetett előéletű. (Amerikában annak számít az ittas vezetés, de itt majd nem fog.) Azt is rebesgetik, hogy néhány ezer dollárnyi kölcsönt vett fel, amit nem adott meg, és azt nem is hajtották be rajta. Ennek külön örülhetünk, mert nekünk is annyi kölcsönt szerezett, amit unokáink sem tudnak visszafizetni, és abban reménykedem, hogy azt majd rajtunk sem tudják behajtani, elintézi, mint saját kölcsönét. Még némi drogfogyasztással is meggyanúsították, így lehet, hogy engedélyezteti bár a könnyű drogok használatát azért, hogy ha netán később azt is rábizonyítják, az se számítson vétségnek.

De az is jó lesz, ha Orban nyer, mert ő a hagyományos román értékeket támogatja, mint a család, a román falu, az ortodox egyház, a közösség. Amikor itt járt, megmondta, hogy a nem létező Székelyföldet fejleszteni kell azért, hogy megváltozzon annak etnikai összetétele úgy, hogy a románok többségbe kerüljenek, és akkor majd ezen a vidéken is tudja támogatni a hagyományos román értékeket.

Ha Orban most veszít is, nekünk akkor sem kell elveszítenünk a reményt. Abban az esetben a vörös pestises szocialisták bizalmatlansági indítványt nyújthatnak be a győztes Cîțuék ellen, és ha Orban meg vesztes csapata támogatja őket, Cîțut úgy megbuktatják, mint a huzat. Ebben az esetben Orban maradhat a képviselőház elnöke, a szociáldemokrata vörös pestisesek (SZDP) és az aranyos AUR-osok kormányt alakíthatnak (Orban támogatóinak közreműködésével). Amúgy is csak idő kérdése, hogy mikor kerül hatalomra az SZDP és az AUR, mert a közvélemény-kutatásokból sejteni lehet, hogy a következő választásokat ők nyerik meg. És ha Orban most nem lép ezek mellé, akkor végleg kieshet a hatalomból, és pont úgy jár, mint Ponta a piciny Pro Románia párjával, és Romániáért már semmit nem tud (pró) tenni, vagy Băsescu a Népi Mozgalom Párttal, amely nem mutatott fel semmi népi mozgalmat, és még a parlamentbe sem jutott be.

Bár az sem baj, ha a vörös pestisesek és az aranyosak csak három év múlva kerülnek hatalomra, mert nekik is van némi tapasztalatuk országvezetésben. Sajnos, Dragneát kizárták a hatalomból, de a börtönben ő is okosodhatott valamelyest. Közben lejár Iohannis mandátuma is, és nem lesz, aki támadja a vörös pestiseseket és Dragneát, aki már annyi vagyont összegereblyézett, hogy ha miniszterelnöknek tennék meg, okulva bebörtönzéséből, remélhetőleg nem tenne rossz fát a tűzre és sok pénzt zsebre.

Szóval, bármi is történjen, bárki is győzzön most szeptember 25-én, nekünk mindenképp jó lesz.