Mire képes egy jó akkumulátoros szegező? /X/

A piacon számos akkumulátoros szegező van, amelyeket ma már az internetnek köszönhetően online is meg lehet vásárolni néhány perc leforgása alatt. A házhoz szállítás igénybevételével ki sem kell mozdulni az otthon kényelméből vagy a műhelyből. Mi most egy konkrét darabon keresztül mutatjuk be, milyen tulajdonságokat, paramétereket érdemes megfigyelni, ha valaki ilyen eszköz beszerzését fontolgatja.

Amiben kiemelkedő a Senco F-35XP akkumulátoros szegező

A Senco F-35XP világelsőnek számít a pneumatikus és levegős, akkuval felszerelt szegezők között. Különlegességét az adja, hogy rendkívül gyors munkavégzést tesz lehetővé, ráadásul rendkívül erős eszköz. A zárt sűrített levegős tartálynak köszönhetően egyenletesen teszi a dolgát.

Az akkumulátoros kivitel legfőbb előnye, hogy a munkavégzés szabadon végezhető akár olyan helyszínen is, ahol nincs áramforrás, vagy a csatlakozó messze található. Nincsenek zsinórok, nem kell azokat kerülgetni. Hátránya ugyanakkor, hogy csak addig folytatható vele a munka, amíg bírja az akkumulátor. Szerencsére ez nem szab túlságosan merev korlátokat, hiszen az aksi kapacitásával nincs probléma, de erről később még lesz szó.

Az F-35 XP rendkívül erős, melyet mi sem bizonyít jobban, minthogy 50-90 milliméteres tartományban képes arra, hogy belője a 34°szeget. Ez igen komoly teljesítménynek számít. A sorozatlövés azért lehetséges, mert az eszköz sűrített levegőt használ. Nem véletlen, hogy olyan keresett ez a modell.

Az F-35 XP főbb paraméterei

A Karapinnál kapható szegezőgép súlya kicsivel több mint 5 kilogramm. Az eszköz 356 milliméter hosszú és 10 milliméterrel magasabb ennél. Szélessége 140 milliméter.

A Li-ion akkumulátor tartós munkavégzést engedélyez. Jól bírja a strapát, és a feltöltésére sem lehet panasz: 80 százalékos töltöttség mindössze fél óra alatt elérhető, míg a 100%-os töltöttségre éppen dupla ennyi időre, egy órára van szükség. A feszültség 18V, míg az aksi kapacitása 5.0 Ah.

Beszéljünk a tárról is. A dőlésszöge 34’, a kapacitása pedig 60 darabos. A szeg hosszúsága lehet 50, 63, 70, 75, 80 vagy 90 milliméteres. Az átmérője 2,8 és 3,1 milliméter közötti lehet, míg típus tekintetében a Bostitch BT, Senco AX és AY jöhet szóba. Üzemmód tekintetében lehet választani az egyenkénti, valamint a sorozatlövés között. Az, hogy melyik az optimális választás, mindig az adott feladattól függ: az előbbi mód precíziós munkavégzés esetén jön jól, míg az utóbbi akkor alkalmazandó, ha a gyorsaságon van a hangsúly. (X)