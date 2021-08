Méhpempővel az egészségünkért - ezt a csodaszert nem csak a méhek fogyaszthatják /X/

A méhek által előállított méhpempő az az anyag, ami a természet erejénél fogva rengeteg segítséget adhat az emberek számára is az egészség megőrzéséhez. Az emberek gyakran fordulnak alternatív gyógymódokhoz az esetlegesen felmerülő egészségügyi problémák esetén, a méhpempőt érdemes felvenni a listára, mert sokat segít a szervezet működésében.

A méhpempő alapvetően a méhanya eledele

Betegségek megelőzésére, illetve esetlegesen már kialakult betegségek esetén is érdemes mindenképpen kipróbálni a természetből származó különböző csodaszereket, mert azok általában mellékhatásokkal nem rendelkeznek, viszont a szervezetre gyakorolt jótékony hatásukat sok esetben kifejtik.

A méhpempő származását tekintve tulajdonképpen egy, a méhek garatmirigyében termelődő fehéres, tejszerű, sárgás, szúrós szagú, gélállagú anyag, ami a méhlárvák számára 3 napig, de az anyaméh számára folyamatosan biztosítja a szükséges tápanyagokat.

A méhpempő fehérjét, cukrot, zsiradékot, vitaminokat és ásványi anyagokat, nyomelemeket, enzimeket tartalmaz, amely bizonyos tartósításnak köszönhetően hosszabb ideig is kifejti a hatását, és ezáltal nekünk, embereknek is tápanyagokban gazdag forrás lehet. Több esetben is segíti a szervezet működését, ezért vannak esetek, amikor kifejezetten ajánlott a fogyasztása.

A méhpempőnek számos jótékony hatása ismert

A Bodó Méhészet boltjában is megvásárolható méhpempő készítmények a magas tápanyagtartalom mellett azért is kedvezően hatnak a szervezetre, mert magas antioxidáns és antibiotikum-tartalommal rendelkeznek. E tulajdonságok miatt rendkívüli módon segítik a szervezet működését az asztma, az érelmeszesedés, a cukorbetegség, az allergiás megbetegedések, az érrendszeri megbetegedések, a gyulladások, a nőgyógyászati problémák, illetve fizikai fáradtság esetén is.

A méhpempő azzal, hogy méregtelenít, illetve regenerálja a sejteket, a hasnyálmirigyben található inzulin termelésért felelős Langerhans-szigetek működésére fejti ki a hatását. E tulajdonságánál fogva alkalmas az inzulinrezisztenciában, cukorbetegségben szenvedők számára is táplálékkiegészítőként.

A fizikai teljesítőképességet mindenképpen növeli, illetve a krónikus fáradtság esetében is érdemes használni. Az alváshormon, vagyis a melatonin termelésének fokozásával hozzájárul az alvással töltött nyugodt éjszakákhoz is. E tulajdonságok kiegészítéseként érdemes még tudni, hogy a méhek által előállított szer segít a koncentrációban és javítja a memóriát, mely tulajdonságát az Alzheimer-kórban szenvedő betegek vizsgálata során állapították meg.

A szervezet külső gyógyítójaként a gyulladások csökkentésében és a gombák, vírusok elleni harcban is megfelelően alkalmazható.

Összességében elmondható, hogy a méhpempő a természet által adományozott csodaszer, sok mindenre használható, azonban komoly betegségek és várandósság esetén a fogyasztással kapcsolatos egyeztetést kezelőorvosunkkal tegyük meg. (X)