Szerdától vasárnapig a prázsmári 163 Plopi Lovasközpont adott otthont a felnőtt, junior 18-as, valamint gyerek 2-es korosztály számára kiírt díjugrató országos bajnokság utolsó fordulójának és döntőjének. A viadalon háromszékiek is jelen voltak, legjobb eredményük pedig egy döntőbeli 10. hely.

Az ötnapos megmérettetés látványos, színvonalas és kőkémény küzdelmet hozott, hiszen a Brassó megyei településre az ország legjobb díjugratói sereglettek össze. Az országos bajnokság utolsó fordulóján és döntőjén két sepsiszentgyörgyi lovas mellett a sepsikőröspataki Shagya SK színeiben két, a Kurtapataki Wolf együttesétől pedig további négy sportoló kép­viselte Háromszéket.

A megyeszékhelyi Incze-Kolbert Adrienn és lova, Mirela a kezdő lovas kategóriában első lett, a szintén szentgyörgyi Erőss Lilla pedig Lando nyergében egy-két verőpontot ejtve tisztességesen helytállt a roppant erős mezőnyben. A Shagya SK-tól Silye Abigél Amirával egy első és egy negyedik helyezést ért el, míg a 100 és a 110 centiméter magas akadályok kategóriájában Sánta Dénes és Tarco lova szintén remek teljesítménnyel rukkolt elő a nívós viadalon.

A Kurtapataki Wolf csapat több kategóriában is próbára tette lovasait, legjobb eredményük egy döntőbeli 10. helyezés, ami Bangyán Benjamin nevéhez fűződik. Az első versenyévében lévő Deszke Janka és Huncut lova néhány aprócska hibát vétve remekül teljesített. Egy év kihagyás után lépett ismét pályára Bajcsi Anna és Flip-Flop lova, aki az amatőr II. kategóriában (100 cm) tette próbára magát, akárcsak Antal Csenge és Rio, s kisebb-nagyobb sikereket elérve sok tapasztalatot szereztek Prázsmáron.

A junior 18-as korcsoportban és a 130 centiméteres kategóriában érdekelt Bangyán Benjamin és Lucy nevű lova háromnapi kemény versenyzés végén a tizedik helyen fejezte be a díjugrató országos bajnokság döntőjét. „Ez az eredmény azért is értékes, mert a párosnak ez volt az első ilyen szintű megmérettetése, főként olyan ellenfelekkel szemben, akik már nemzetközi versenyeken is bizonyítottak. Továbbá az sem elhanyagolható tény, hogy tudomásom szerint Benjamin az első olyan háromszéki lovas, aki bejutott a kategória döntőjébe és ott tisztességesen helytállt” – nyilatkozta érdeklődésünkre Ambrus Szabolcs, a kurtapatakiak edzője. (tibodi)