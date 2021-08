Ez egy egész évben működő kulturális központ, kiemelkedő eseménye pedig a Duna Nap, amely június 4-hez, a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódik. Idén a járvány miatt lesz augusztus 28-án. Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, a közmédia a rendezvényen való jelenlétével is a szülőföldön maradást, a megmaradást kívánja erősíteni. Amíg hitünket, kultúránkat, keresztény gyökereinket, anyanyelvünket őrizzük és át tudjuk adni gyermekeinknek hagyományainkat, addig van remény – tette hozzá. A Hűséggel a nemzetért című kiállítás középpontjában a Szent Korona áll, tizenkét óriás molinón mutatják be a korona történetét, és látható lesz annak másolata is, amelyet tavaly vásároltak meg. A délutáni kulturális programban fellép Tóth Péter Lóránt és Hajvert Ákos versmondó, lesz operettblokk, az esti Összetartozás-koncerten pedig Varga Miklós, Keresztes Ildikó és Baricz Gergő énekel, a rendezvényt tűzijáték zárja.