Sikeresen felvételiztek az első végzősök

A 2020/2021-es tanévtől teljes kilencosztályos tagozattá bővült Waldorf-közösség Háromszék egyetlen olyan oktatási felülete, amelyben egy adott alternatív pedagógiai módszer szerint tanítanak előkészítőtől nyolcadik osztályig, a két óvodai csoporttal együtt hároméves kortól van lehetőség ezt az utat választani. Az első sepsiszentgyörgyi Waldorf-osztály 1994 őszén kezdte meg működését szülői kezdeményezésre, amelyet még négy évfolyam követett, és az egyik ötödik osztály után kisebb létszámmal folytatta a tevékenységét. Kezdetben a Váradi József Általános Iskola, később (felszámolásáig) a Kiss Árpád Általános Iskola adott otthont ennek az alternatív oktatásnak. 2007-ben elballagtak az utolsó nyolcadikosok, és csak öt esztendő múlva indult újra – szintén szülői kezdeményezésre – a Waldorf-oktatás a Nicolae Colan Általános Iskolában.

A 2012/2013-as tanévben Kolcsár Linda volt az előkészítő osztály tanítója, elsőtől negyedikig Incze Beáta tanította az újrakezdés utáni első osztályt, akiket ötödiktől nyolcadikig Szonda Kinga osztálytanítóként (megfelel az osztályfőnök minőségnek, de ennél több) vett szárnyai alá, és tanította a magyar nyelv és irodalmat, a történelmet és a biológiát ennek az évfolyamnak, majd az utánuk jövőknek is. Az ő osztálya az első, amely a sepsiszentgyörgyi Waldorf-oktatás második korszakában, az immár teljes tagozattá alakult közösségben elsőként végezte a nyolcadikot, záróvizsgázott, és diákjai felvételiztek kilencedik osztályba.

Szonda Kinga lapunknak azt mondta, négy esztendővel ezelőtt biztos volt abban, hogy jól választott, amikor elvállalta az ötödikes Waldorf-osztályt, nagyon bízott magában, és úgy gondolta, ha benne nagy a tettvágy, akkor eredményes tanulásra tudja sarkallni a diákokat. Volt félsz is persze benne, mert tudta, a Waldorf-módszer lényege a tapasztalás alapján történő tudásszerzés, és ezt be is tartotta oktatómunkájában, ugyanakkor mindvégig fontos volt számára, hogy fel tudja készíteni tanítványait a nyolcadikos vizsgára, amelyen ugyanazok a követelmények az alternatív osztályok diákjai számára is, mint a hagyományos oktatásban. A magyar nyelv és irodalom tanár történelmet és biológiát is tanított ebben az osztályban – a Waldorfban osztálytanítóként elvárás, hogy több tantárgyat tanítson az osztályvezető –, kezdetben félve fogott neki, de a visszajelzések megerősítették, hogy jó úton halad.

Szonda Kinga úgy érzi, sikerült tanítványaiban felkelteni az érdeklődést a világ dolgai iránt, nagyobb rálátást biztosítani számukra a jelenségek közötti összefüggésekre, diákjai az átlagnál nyitottabbak, befogadóbbak, szívesen és bátran mondják el véleményüket. A korszakos oktatás, a tantárgyak közötti átjárhatóság kihasználása, a különböző tárgyakat oktató pedagógusok közötti együttműködés nagyban segíti, hogy mindaz, ami a Waldorf-oktatás célja, megvalósuljon – állítja Szonda Kinga. Néha felmerült egy-két szülőben – főként, akiknek nagyobb gyermekeik a hagyományos oktatásban tanultak –, vajon jó úton haladnak-e, de a tanárok igyekeztek megnyugtatni őket – mondotta. Huszonegy diákkal indult négy évvel ezelőtt az első ötödik osztály, idén ugyanannyian végezték a nyolcadikot, a tanári közösség nevében köszöni a szülők bizalmát.

Szonda Kinga úgy véli, az a tény, hogy teljes kilencosztályos Waldorf-tagozat működik a Nicolae Colan Általános Iskolában, megerősíti a tanári, tanítói közösséget és a szülőket, aminek egyik kézzelfogható jele, hogy az idei tanév végén az iskola és a helyi Pro Waldorf Egyesület a Romániai Waldorf Föderáció támogatásával Sepsiillyefalván szervezte meg az erdélyi magyar Waldorf-pedagógusok képzését. A negyvenöt résztvevő és a magyarországi előadók egyaránt elismerően szóltak a sepsiszentgyörgyi Waldorf-oktatásról, amely értékes láncszem a Waldorf-pedagógia hazai rendszerében.

Romániában az alternatív oktatás minden formája része az állami oktatásnak, létjogosultságát törvény szavatolja. Az oktatási minisztériumon belül az alternatív oktatásért felelős országos tanács foglalkozik az akkreditációval, amelyhez a Romániai Waldorf Föderáció (FWR) adja a hiteles támogatást, információ­kat, igazoló aktákat, valamint továbbképzési lehetőségeket és elismeréseket biztosít. A sepsiszentgyörgyi Pro Waldorf Egyesület is tagja a föderációnak, a helyi óvodai csoportok és osztályok számára a kolozsvári Waldorf Iskola nyújt mentori segítséget, ezt a felek szerződésben rögzítették, ugyanakkor a minőség biztosítása és növelése érdekében az oktatást felügyeli a németországi nemzetközi Waldorf szervezet.

Az idei záróvizsga és a felvételi eredményei megmutatták, ez az út is járható, lehet vizsgázni, megmérettetni úgy, hogy jókedvvel, szorongás nélkül járnak a gyermekek iskolába, s bár a pedagógusoknak jóval több munkát, kreativitást jelent ezekben az osztályokban tanítani, legtöbben úgy vélik, megéri, mert tanítványaik olyan felkészítést kapnak, amely tudással nem a tankönyveket kell újra­lapozniuk, ha fel szeretnének eleveníteni egy-egy ismeretet, hanem saját tapasztalásukra tudnak hagyatkozni.