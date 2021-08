Vége a nyárnak

Az előrejelzések szerint ma hajnali 3 órától szerdán 10 óráig a fokozott légköri instabilitás miatt záporokra, felhőszakadásra, viharos szélre, helyenként jégesőre is számítani lehet, előbb nyugaton és északnyugaton, majd a központi, az északkeleti, a délnyugati országrészben és a hegyekben is. A lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 20–40 litert négyzetméterenként. Az OMSZ kéthetes előrejelzése szerint a következő időszakban fokozatos lehűlés várható, a nappali hőmérséklet nem haladja meg a 25 fokot, éjszaka pedig 10 fok alá is süllyedhet.