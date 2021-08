Engedélyekre várnak a Rétyi-tónál

A Rétyi-tavak komplexum három vízfelületet összesít. A nagyobbik tó Réty község közvagyona, néhány éve sikerült ezen a címen telekkönyvezni. Viszont a vízfelület körül lényegében nincs területe a községnek – tudtuk meg Dombora Lehel polgármestertől. De az út túloldalán van kéthektárnyi birtokuk, ide kívánnak hosszú távon terjeszkedni, szálláslehetőségeket, egy vakációs falut kiépíteni – mondta a községvezető.

Előbb viszont a tó helyzetét kell tisztázniuk. Két évvel ezelőtt rendelték meg a szükséges terveket a hivatalos működtetés érdekében – a horgászat, szórakoztatás engedélyezett folytatásához. Viszont ehhez vízügyi engedélyeztetésre is szükség van, amit nem adnak meg mindaddig, amíg nem erősítik meg a védőgátat, nem építenek ki új vízbevezetést és kiömlést a tóba. Egymillió lejes beruházásról van szó, a községnek nincs erre lehetősége. Ha lesz pénz, meglesz a terv, s elindulhat a munka. Azt tervezik, hogy a tó és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra működtetését a községháza által létesítendő cégre bízzák, semmiképp sem fogják bérbe adni másoknak – szögezte le Dombora Lehel. Eddig nem volt pályázati lehetőség, de reménykednek, a következő uniós ciklusban vagy a hazai vidékfejlesztési elképzelések keretében lesz pályázati kiírás vissza nem térítendő támogatások elnyerésére – vázolta a megoldásra vonatkozó elképzeléseket a polgármester.

A két kisebb Rétyi-tó a háromszéki sporthorgászok és vadászok érdekvédelmi képviseletének a tulajdonában van. De hivatalosan nem lehet horgászni a víztükrökön, mert hiányoznak a megfelelő vízügyi engedélyek. Pedig évente mintegy 45 sporthorgász vált ki horgászengedélyt. Tavaly is ezer lej fölött fizettek, de a tiltás miatt a nyár végétől nem horgászhattak. Idén is tucatnyian fizettek be. Hivatalosan nem lehet horgászni, de az orvhalászat működik. Idegen megyékből is jönnek autókkal, éjjel lopják a halat mind a három tóból, reggel elmennek – számolt be a lehangoló helyzetről Kerestély János halőr.

Tavaly ősszel vették el az engedélyt a Kovászna Megyei Sporthorgászok és Vadászok Egyesületétől, mert nem volt akva­kultúrás jóváhagyásuk – mondta el érdeklődésünkre Rétyi Csaba, a szervezet igazgatója. A gátak és a vízbefolyás rendezését kérték ehhez. Elkészítették a terveket, megvan az építési engedélyük, a kivitelező is – a megyéből –, így hamarosan nekikezdenek a munkának, amit saját erőforrásból finanszíroznak – részletezte az igazgató. Addig is idén pontyivadékot telepítettek a tavakba (ezek össze vannak kötve az országút alatt átvezető csatornával – szerk. megj.), ha a papírforma rendben lesz, folytatják a halgazdálkodást – mondta Rétyi Csaba.

A horgászaton és az idevágó engedélyek hiányán túlmenően fürödni csak saját felelősségre lehet a Rétyi-tóban. Érdeklődés pedig lenne, hétvégeken az öreg fenyők alatt rengeteg sátrat húznak fel a turisták, de működik a tóparti szálloda is. Hétközben is van forgalom, ilyenkor a legkellemesebb a hely, nincs zsúfoltság, a Brassó megyéből érkező autók sem lepik el a parkolókat. A szálloda mellett, a főút mentén két vendéglátó egység is várja az érdeklődőket, szálláshely kapható, de még halászlé is. Újabban a parkoló mellett csinos, a környezetbe jól illő épületet is felhúztak, itt friss kürtőskalács is vásárolható.

Amit jó volt látni: a tó környéke tiszta, ottjártunkkor nem volt szétszórt szemét, még kóbor kutyák sem ijesztgették az oda látogatókat, civilizált volt a környezet. Mondhatni: jó irányban alakul a környék sorsa – csak a fránya bürokrácia ne lenne a sok engedélyével együtt.