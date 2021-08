Közel 50 háromszéki szurkoló is elkísérte a székelyföldi gárdát Bukarestbe, akik a Nemzeti Arénában piros-fehér zászlókat lobogtatva biztatták kedvenc együttesüket, a mérkőzés után pedig elénekelték a Székely himnuszt. Az első negyedórában remek ritmusban játszottak a csapatok, viszont a helyzetek elmaradtak. A házigazdák valamivel többet birtokolták a ladbát, húsz perc elteltével pedig kétszer is veszélyeztettek, Andrei Cordea beadása után Florin Tănase 10 méterről továbbított kapura, azonban Niczuly Roland védte a középre tartó lövést, majd nem sokkal később Cordea szögletét követően Paulo Vinícius fejesét is hárította a háromszéki kapus. A Sepsi OSK félóra elteltével került helyzetbe, ellenfele védelmét a szélsők gyorsaságára építve igyekezett megzavarni, amely a 36. percben sikerült. Florin Tănase szabálytalankodott Golofca ellen, így Adnan Aganović szabadrúgást végezhetett el, amelyet 20 méterről a sorfal fölött a jobb alsóba tekert (0–1).

Szünet után sem csökkent az iram, a vendégek növelhették volna előnyüket, Tamás Nándor lecsapott Vinícius rossz átadására, ám a védők szorításáben kapu fölé továbbított. A folytatásban Marius Ștefănescu szabadrúgását Andrei Vlad, Florinel Coman pontrúgását pedig Niczuly védte magabiztosan. Az 58. percben egyenlített Edward Iordănescu legénysége, szögletet követően Cristea visszafejelt Tănase irányába, aki kisodródva a felsőlécre bólintotta a labdát, amely a hálóba vágódott (1–1). Az előző idény gólkirálya ötödik találatát jegyezte a Sepsi OSK ellen. A 66. percben Ovidiu Popescu szabálytalankodott Nicolae Păun ellen, így a játékvezető tizenegyest ítélt, Bogdan Mitrea erőtlen, középre tartó lövését pedig Vlad hárította. A hajrában a csereként pályára lépett Cvetelin Csuncsukov eldönthette volna a mérkőzést, ám kapáslövését Vlad bravúrral védte, így a biztató teljesítménnyel előrukkoló sepsiszentgyörgyi csapat ponttal távozott Bukarestből.

1. Liga, alapszakasz, 6. forduló: FCSB–Sepsi OSK 1–1 (0–1).

Bukarest, Nemzeti Aréna, mintegy 7500 néző. Vezette: Horațiu Mircea Feșnic (Kolozsvár). FCSB: Vlad – V. Crețu, Vinícius, Cristea, Radunović – Oc. Popescu, Ov. Popescu (Perianu, 85.), Olaru – Cordea (Stoica, 85.), Tănase, Coman (Mamut, 71.). Vezetőedző: Edward Iordănescu. Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Niňaj, Mitrea, Ștefănescu – Păun, Fofana (Tincu, 56.), Aganović (Aškovski, 78.) – Tamás (Dumitrescu, 89.), Bojić (Csuncsukov, 46.), Golofca (González, 77.). Másodedző: Ilyés Róbert. Gólszerzők: Tănase (58.), illetve Aganović (36.). Sárga lap: Ov. Popescu (10.), Tănase (67.), Crețu (73.), illetve Niňaj (55.), Păun (64.), Ștefănescu (68.).

További eredmények, 6. forduló: FC Botoșani–FC Rapid 0–2 (gsz.: Bnou Marzouk 84., Alami 90+2.), Mioveni–U Craiova 1–0 (gsz.: Buziuc 12. – tizenegyesből).

A rangsor:

1. CFR 6 0 0 9–3 18

2. Rapid 5 1 0 7–0 16

3. Botoșani 4 1 1 6–4 13

4. Farul 3 2 1 6–1 11

5. Arad 3 2 1 6–3 11

6. FCSB 2 3 1 8–5 9

7. Craiova 3 0 3 7–7 9

8. Mioveni 3 0 3 4–5 9

9. U Craiova 2 1 3 6–7 7

10. Târgoviște 1 3 2 4–5 6

11. Dinamo 2 0 4 6–9 6

12. Voluntari 2 0 4 5–10 6

13. Sepsi OSK 1 2 3 5–7 5

14. Argeș 1 1 4 4–6 4

15. Medgyes 1 1 4 4–8 4

16. Clinceni 0 1 5 5–12 1

A 7. forduló programja: * péntek: FC Voluntari–Chindia Târgoviște (18 óra), U Craiova–FC Farul (21 óra) * szombat: FC Dinamo–FC Argeș (18 óra), FC Rapid–Craiova (21 óra) * vasárnap: Sepsi OSK–FC Botoșani (18.15 óra), Kolozsvári CFR–FCSB (21 óra) * hétfő: Academica Clinceni–Mioveni (18 óra), Medgyesi Gázmetán–Aradi UTA (21 óra).