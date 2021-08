Felszámolnák a speciális ügyintézői munkakört

Sürgősségi rendeletet készül elfogadni a kormány az állami vállalatok privatizációját előkészíteni hivatott, úgynevezett speciális ügyintézők felszámolásáról – jelentette be Facebook-oldalán Claudiu Năsui gazdasági miniszter.

A tárcavezető azt írja, a speciális ügyintézői feladatkört az Adrian Năstase irányította kabinet vezette be egy 2002-es törvénnyel, mely szerint a kijelölt különleges ügyintézőnek az lenne a feladata, hogy előkészítse az állami vállalatok privatizációját, a valóságban azonban évek óta nem történt semmi ezen a téren. Meglátása szerint az intézkedéssel voltaképpen jól fizető állásokhoz akarták juttani a párthoz közel álló személyeket. „A mi vállalatainkból az ő vállalataik lettek, fekete lyukak, amelyeken keresztül leszívták a pénzeket két évtizeden át. Hogyan? Hát amíg a vállalatot nem privatizálják, a speciális ügyintéző szép kis fizetést vesz fel, amely esetenként elérheti a 19 ezer lejt havonta” – magyarázza bejegyzésében a miniszter. Hozzáteszi, az amúgy is csődközeli állapotba jutott vállalatokat a különleges ügyintézés időszakában a végtelenségig eladósították, majd időszakosan eltörölték az adósságaikat. Năsui szerint azért is fontos a speciális ügyintézők rendszerének felszámolása, mert ellenkező esetben az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indíthat Románia ellen.