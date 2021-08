Kukoricától a szőlőig – terítéken a nyárutó ízei

Főzés tekintetében a nyárutó talán a leggazdagabbnak mondható, ami a piacokon elérhető alapanyagokat illeti, ilyenkor viszonylag sokféle gyümölcs és zöldség kapható. Alábbi összeállításunkban a hétköznapokban könnyen hasznosítható recepteket ajánlunk olyan zöldség- és gyümölcsfélékből, melyeket általában önmagukban is szívesen fogyasztunk.

A nyár egyik kedvenc csemegéje a kukorica, az édes, roppanós szemeket sokan szívesen majszolják, de ételek alapanyagaként bizony ritkán kerül a konyhapultra, holott finom leves készül belőle, és könnyű sültek kísérőjeként is remekül hasznosítható.

Krémes kukoricaleves

A krémes kukoricaleveshez fél kg kukoricára van szükségünk – a legjobb a friss, a csövekről levágott kukoricaszem, de akár mélyhűtött is lehet. Aprítsuk fel finomra egy közepes hagyma felét, majd hevítsük fel 2 evőkanál vajon, picit megsózva pároljuk puhára. Dobjuk rá a kukoricát, keverjük át az egészet, azután sózzuk és borsozzuk, adjunk hozzá némi darált szerecsendiót, szórjuk meg egy evőkanál liszttel, és jól kavarjuk el ezt is. Öntsük fel a kukoricát fél liter zöldséglevessel – ha nincs, helyettesíthető leveskockával –, majd ha felforrt, közepes lángon, fedő alatt főzzük puhára a kukoricát. A szemekből 2–3 evőkanálnyit tegyünk félre, majd a leveshez adjunk hozzá 2 dl főzőtejszínt és rúdmixerrel pürésítsük.

Gazdagíthatjuk a levest egy közepes krumplival is, amelyet kockázva adunk a kukoricához a főzés kezdetén, de adhatunk hozzá a főzés félidején brokkolirózsákat is. Ha azt szeretnénk, hogy selymesebb állagú legyen, levesszűrőn szűrjük át a levest.

Tálaláskor szórjuk meg a maradék kukoricával, reszelhetünk rá karakteresebb ízű sajtot, de finomra vágott és ropogósra sütött császárszalonnával is tálalhatjuk.

Lecsó gazdagon

Önmagában vagy sültek mellé

Paradicsommal és cukkinivel társítva a kukorica remek, könnyed fogás, amely önmagában is fogyasztható, de tökéletes kísérője a könnyed sülteknek – csirkének vagy halnak – is.

Hozzávalók: 3 cső friss, zsenge kukorica, két kisebb cukkini, 3 darab érett paradicsom, 1 cikk fokhagyma, 1 kisebb hagyma, kevés bazsalikom.

Aprítsuk fel a hagymát és fonnyasszuk meg a felhevített olívaolajon, majd adjuk hozzá a tört fokhagymát. Dobjuk rá a csövekről levágott kukoricaszemeket és a kis kockákra vágott cukkinit, majd közepes lángon két percig kavargassuk a zöldségeket. Adjuk hozzá a kis kockákra vágott paradicsomot, sózzuk, borsozzuk, és egy csipet cukorral is hintsük meg, kavarjuk össze, és egy-két evőkanál víz hozzáadásával pároljuk meg a zöldségeket, amíg a paradicsom megpuhul. Jenn Segal leírása szerint utolsó lépésként kavarjunk a zöldségekhez felaprított bazsalikomleveleket és 10–15 dkg krémes kecskesajtot (nagyobb áruházakban nálunk is kapható), ám ha lágyabb ízre vágyunk, úgy gondolom, némi mascarponéval bátran helyettesíthetjük.

A zamatos paradicsomban bővelkedő nyárutón kár lenne kihagyni a menüből a hagyományos lecsó gazdag változatát, amely egy csinos tálba rendezve a sütőben kevesebb mint egy óra alatt elkészül.

Szeleteljünk egyenletesen vékonyra két friss, kisebb cukkinit, két feszes héjú, hosszúkás padlizsánt, fél kg paradicsomot és két fej piros hagymát. A zöldségszeleteket váltakozva, félig egymásra fektetve rendezzük egy hőálló tálba. Sózzuk és borsozzuk ízlés szerint, szórjuk meg aprított petrezselyemzölddel és/vagy bazsalikommal, majd locsoljuk meg bőven olívaolajjal. Ha picit szaftosabb ételt szeretnénk, öntsünk a zöldségek alá egy kis sűrített paradicsomot is. Földjük le a tálat alufóliával, toljuk forró sütőbe, fél óra elteltével pedig vegyük le a fóliát, és további 10–15 perc alatt süssük össze a zöldségeket.

Szőlős sertésszelet

Kovászos cukkini

Kevesen tudják, hogy a cukkini íze tartósítva is élvezhető, manapság egyre népszerűbb az uborkához hasonló, kovászos változata is. Ha szeretnénk kipróbálni, mindenképpen kisebb méretű és friss, roppanós cukkinit vásároljunk, s kell hozzá friss kapor és néhány fokhagymagerezd is.

Mossunk ki alaposan egy ötliteres savanyúságos üveget, majd mossuk, tisztítsuk meg alaposan a cukkiniket, hámozzuk meg a fokhagymát, és mossuk meg a kaprot is. A cukkiniket hosszában vágjuk ketté, vagy ha szükséges, negyedeljük, de tetszés szerint lehet akár szeletelni, nagyobb darabokra vágni. Az üveg aljába rendezzük el a kapor egy részét, és dobjunk bele két gerezd fokhagymát, majd tegyük bele a cukkinit, illetve a többi ízesítőt is. Ez­után tegyünk az üveg tetejére egy zsemlét vagy egy nagyobb szelet kenyeret, majd készítsük el a felöntőlevet: egy liter langyos vízhez egy evőkanál sót adunk. Ha felöntöttük az üveget, tegyük egy tálba és helyezzük meleg helyre, de nem feltétlen napsütésbe. Akárcsak az uborka, ez is elkészül három nap alatt. Fogyasztás előtt a kenyeret távolítsuk el az üvegből, és tároljuk hűtőszekrényben a kovászos cukkinit.

Nyár végén általában már a szőlő is megjelenik a piacokon, és érdemes kipróbálni fogyasztását főzve, sütve is. Sertéshússal társítva egyszerű és ízletes fogást kapunk.

Négy nagyobb szelet, csont nélküli fehér karajt ízlés szerint sózzunk és borsozzunk, kevés lisztben forgassuk át (ez a lépés akár el is hagyható), majd egy nagyobb serpenyőben hevítsünk vajat és olajat, ebben süssük meg a húst mindkét oldalán. Vegyük ki a serpenyőből és a visszamaradt zsiradékon – ha szükséges, pótoljuk – fonnyasszunk meg egy fej vékonyan felszeletelt hagymát. Adjunk hozzá két nagy marék (kb. negyed kg) megmosott, félbe vágott szőlőszemet, majd két percig kavargassuk. Ezt követően adjunk hozzá két deci zöldséglevest (ha nincs, oldjunk fel egy leveskockát megfelelő mennyiségű vízben), ugyanennyi főzőtejszínt, s ha kell, tetszés szerint ízesítsük a mártást. Tegyük vissza a serpenyőbe a hússzeleteket, és forraljuk össze az ételt, s ha szeretjük, szórjuk meg kevés aprított, friss tárkonnyal, vagy kavarjunk az ételhez néhány csepp balzsamecetet. Párolt rizzsel tálaljuk.

Szőlős pite

Szőlős pite

Süteményekben is ízletes a szőlő, s akár más gyümölcsökkel is társíthatjuk az aromásabb ízélményhez. Egy gyors, egyszerű pitéhez a következőkre van szükségünk: 2 egész tojás, 1 csésze kristálycukor, 1 csésze tej, 1 csésze olaj, 2 csésze liszt, 1 csomag sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, valamint friss szőlő és őszibarack. A cukrot alaposan kikeverjük a tojásokkal, fokozatosan hozzáadjuk az olajat, majd a tejet is. A lisztet elkeverjük a sütőporral, vaníliás cukorral, majd fokozatosan és alaposan beledolgozzuk a tojásos masszába. Egy tűzálló tálat vagy más sütőformát kivajazunk és megszórunk liszttel, beleöntjük a tésztát és rászórjuk a feldarabolt gyümölcsöket. A sütőt előmelegítjük 180 fokra, majd betoljuk a süteményt, és körülbelül fél óráig sütjük, ha szükségét látjuk, tűpróbával ellenőrizzük, hogy elkészült-e. (a recept forrása: mindmegette.hu)