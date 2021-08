A másodosztályú labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában is vereséget szenvedett az FK Csíkszereda, miután a vendég Concordia Chiajna 3–0 arányban győzött, így továbbra is őrzi hibátlan mérlegét, míg a Valentin Suciu irányította csapat gólt és pontot sem szerzett ebben az idényben. A székelyföldi együttes augusztus 30-án, hétfőn 14 órától a veretlen FC Hermannstadt otthonában játszik.

Rosszul kezdődött a mérkőzés a házigazdák számára, akik már a 3. percben hátrányba kerültek. Labdavesztést követően a védelem nem tudott visszarendeződni, Takács Rareș sarokkal próbált felszabadítani, amit elhibázott, így Alexandru Dușmanu senkitől sem zavartatva továbbított a jobb alsóba (0–1). A szervezetten védekező vendégek letámadással zavarták a csíkszeredai csapatot, amely képtelen volt hatékonyan támadni. A 21. percben Kovács Lóránt rövid hazaadása után a kapuból kirohanó Gyenge Szilárd lábáról Nini Popescu elé pattant a labda, aki húsz méterről az üres kapuba lőtt (0–2). A hazai együttes a folytatásban is veszélytelenül játszott, míg az Ilfov megyei gárda a csíkszeredai kapus bravúros védése miatt nem növelte előnyét. A hálóőr az első félidő ráadásában már tehetetlen volt, Popescu átadását Azdren Llullaku mellel átvette, majd a kapuba gurította (0–3).

Szünet után sem javult az FK Csíkszereda játéka, továbbra is kínlódott, a pontatlan passzok és ívelések a védekezésre berendezkedő vendégeknek feküdtek. Fél órával a mérkőzés vége előtt hármat cserélt Valentin Suciu vezetőedző, pályára lépett Mészáros András, Bara Levente és Casiadi-Bakó Soma, ám nem tudták felrázni a támadásokat. A Concordia a mérkőzés töredezésére rendezkedett be, a labdarúgók ápolása miatt pedig sokat állt a játék, eseménytelenül telt az idő. A 70. percben Bor Dávid szépíthetett volna, távoli szabadrúgása megpattant a sorfalon, így a labda kevéssel elkerülte a kaput, a szögletet követően pedig jó helyzetből szintén a magyar hátvéd fejelt mellé. A Chiajna is közel állt ahhoz, hogy növelje előnyét, a csereként beállt Younes Hamza kétszer is pontatlan volt. Az FK Csíkszereda negyedik mérkőzését is elvesztette, a 18. helyet foglalja el, ráadásul továbbra is gólképtelen.

„Az FK Csíkszereda megalakulása óta a legnehezebb időszakot éljük. Nagy kavarodások vannak, nem tiszták a fejek, erre utal az is, hogy rendre rossz döntéseket hozunk, nem jól választjuk meg a lehetőségeket. Bárki bárkire mutogathat, mindenki hibás azért, hogy jelenleg ebben a nehéz helyzetben vagyunk. Nagyon kellett volna a gól, az előző fordulókban is megvoltak a lehetőségek, mégis gólképtelenek voltunk. Óriási mentális problémákkal küszködünk, amelyekre meg kell találni a megoldást, ugyanis emiatt nem tudunk gólt rúgni. Természetesen az is meglátszik a játékunkon, hogy az előző idényben meghatározó játékosok a bajnokság első felében sérülés miatt kiestek” – fogalmazott Bajkó Barna másodedző. (miska)