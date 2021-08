A magyar államfő kijelentése – egyelőre – nem verte ki a biztosítékot Bukarestben, csupán Marcel Ciolacu látta jónak országféltő bejegyzést közzétenni Facebook-oldalán. „Elfogadhatatlan, hogy Iohannis elnök 24 órája hallgasson és ne mondjon semmit a Krím elcsatolását Erdély Magyarország általi elvesztéséhez hasonlító elszállt kijelentésre” – írta a szociáldemokraták elnöke, aki megmagyarázza, a hasonlat azért nem helytálló, mert míg a Krím félsziget erőszakos elcsatolását nem ismeri el hivatalosan egyetlen demokratikus ország sem, Erdély egyesülése Romániával a románok egyöntetű akaratának eredménye, amit elismernek nemzetközi szerződések, az első világháborút lezáró versailles-i békeszerződés is. Ciolacu úgy véli, mindezt Florin Cîţu miniszterelnöknek (aki szintén részt vett a kijevi értekezleten) és Klaus Iohannis államfőnek kellett volna elmondania, hogy megvédjék a nemzeti érdeket. „Romániának nincs miniszterelnöke, nincs államfője, nincsenek olyan államférfijai, akik állást foglalnának, amikor az országukat a legmagasabb szinten alázzák meg” – méltatlankodik a PSD elnöke. Hozzáteszi, tavaly Iohannis azzal vádolta a PSD-t, hogy eladja Erdélyt a magyaroknak, most pedig hallgat, ami egyenértékű a nemzetárulással. Ezért most csak annyit mond neki: „Jo napot kivanok, Iohannis!” (Főtér)

FEGYVERNEK LÁTSZÓ TÁRGY. Hétfőről keddre virradó éjszaka életét vesztette egy férfi Râmnicu Vâlceán autós üldözés közben bekövetkezett balesetben. Az 50 éves férfit azért üldözte a rendőrség, mert egy lakossági bejelentés szerint pisztolyt láttak nála, de mint később kiderült, a tárgy, amelyet pisztolynak véltek, egy működésképtelen öngyújtó volt. A rendőrség vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására. (Agerpres)

DOLGOZIK A DNA. Június és július folyamán összesen 53 vádlottat ítéltek el jogerősen korrupciós bűncselekményekért – közölte a korrupcióellenes ügyészség (DNA). A vádhatóság tájékoztatása szerint a vádlottakat többek között megvesztegetésért, megvesztegetés elfogadásáért, befolyással való üzérkedésért és adócsalásért ítélték el. Az elítéltek között van egy parlamenti képviselő, egy pártkincstárnok, egy kórházigazgató, egy kórházmenedzser, két postaigazgató, egy egyetemi rektor és egy ügyvéd is. A DNA közleménye szerint az 53 elítéltre nyolc hónaptól hat évig terjedő börtönbüntetést szabtak ki. (Agerpres)