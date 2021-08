A delta variáns terjedésével 71-ről 68 évre csökkent a koronavírus miatt elhunyt személyek átlagéletkora, ugyanakkor míg korábban az elhunytak 94 százalékánál jegyeztek egy vagy több alapbetegséget, mára ez az arány 88 százalékra esett vissza – ismertette Gheorghiţă. „Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az elmúlt egy hónapban COVID-19-ben elhunyt személyek 12 százalékának nem volt más betegsége” – nyomatékosította az oltásparancsnok. Hozzátette, a jelek szerint a delta variáns súlyos megbetegedéseket okozhat a fiatalok körében, ami eddig nem volt jellemző a koronavírus-járványra.



Alacsony az átoltottsági szint

Valeriu Gheorghiţă ismertette az oltottsági adatokat is: Bukarestben a 12 évesnél idősebb lakosság közel 49 százaléka kapta meg legalább az első adag vakcinát, Kolozs megyében pedig a 45,2 százaléka. 12 megyében haladja meg az átoltottsági arány a 30 százalékos országos átlagot, 27 megyében 20 és 29,9 százalék közötti, három megyében 20 százalék alatti az arány. A 12–15 éves korosztály átoltottsága 4 százalékos, a 16–19 éves korosztályé 20 százalékos. A 60–69 éves korosztálynak a legnagyobb az átoltottsága, 39 százalékos, az 50–59 éveseké 37,5, a 40–49 éveseké 36 százalékos – sorolta az adatokat a katonaorvos, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a 80 évesnél idősebb korosztály átoltottsága mindössze 19,5 százalékos, és körükben 130 százalékkal nőtt a fertőzések száma az elmúlt két hétben az előző két héthez képest.

A katonaorvos közlése szerint a korábban beindított oltásközpontok 26 százalékának tevékenységét ideiglenesen felfüggesztették, és a még működő létesítmények nyitvatartási idejét 12 órásról 6 órásra csökkentik. Hozzátette: arra számít, hogy a fertőzések számának növekedésével ismét egyre többen fogják felkeresni az oltásközpontokat, ez esetben pedig újra növelhetik a nyitvatartási idejüket. Elmondta azt is, a hatóságok szándéka az, hogy a szeptemberben kezdődő tanévben valamennyi iskolában működjenek mobil oltóegységek, illetve az egyetemi campusok területén is tervezik olyan orvosi rendelők megnyitását, ahol felvehető a koronavírus elleni oltás.

Kevesebb betegre számítanak

A közegészségügyi intézet becslése szerint mintegy négyezer betegnek lesz szüksége egy időben kórházi kezelésre a koronavírus-járvány negyedik hullámának tetőzésekor – ezt Ioana Mihailă egészségügyi miniszter közölte tegnapi sajtóértekezletén. A járvány tavaly őszi második, illetve idei tavaszi harmadik hullámának csúcsidőszakában 13–14 ezer koronavírusos fertőzöttet kezeltek a hazai kórházakban.

Az egészségügyi miniszter szerint a negyedik hullámra készülve felmérik a koronavírusos betegek számára elkülöníthető kórházi kapacitásokat. Mint mondta, kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekkórházakra, tekintettel arra, hogy a mostani hullámban meghatározóvá vált delta vírusvariáns a korábbi kórokozóknál nagyobb arányban terjed a gyerekek és fiatalok körében. Közölte, 1600 koronavírusos gyermek számára tudnak kórházi ellátást, ezen belül 110 súlyos eset számára intenzív terápiás ápolást biztosítani.

A miniszter ismételten az „értelmes döntés” meghozatalára, vagyis a védőoltás felvételére buzdított mindenkit, arra hivatkozva, hogy az átoltottsági arány növelése óvhatja meg az embereket a súlyos fertőzéstől és szeretteik veszélyeztetésétől, az egészségügyi rendszert pedig a túlterheléstől.

Nem lesznek általános korlátozások

Az egészségügyi miniszterrel közösen tartott sajtóértekezleten Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár elmondta: minden sürgősségi kórházban lesz COVID-részleg, ugyanis az oltás és tesztelés lehetővé teszi a fertőzőrészlegek jobb elkülönítését.

A beoltatlanokat érő „hátrányos megkülönböztetést” firtató kérdésre válaszolva elmondta: a kormány és a járványügyi operatív törzs a negyedik hullámban is a közegészségügyi szempontok alapján hozza meg döntéseit, amelyek kizárólagos célja a fertőzés terjedésének megfékezése. Korábban általános korlátozásokat vezettek be, most viszont lehetővé vált, hogy a beoltottaknak, a fertőzésből kigyógyultaknak vagy a frissen tesztelteknek „engedményeket” tegyenek, így nincs már szükség általános korlátozásokra – mondta. Szerinte ez nem diszkrimináció, hiszen ezekhez az engedményekhez a beoltatlanok is hozzáférnek a tesztelés révén.

A Stratégiai Kommunikációs Törzs (GCS) tegnapi jelentése szerint az utóbbi napon 782 új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak, ami több mint 80 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Hasonló arányban gyorsul a koronavírus-fertőzéssel összefüggő elhalálozások üteme is: tegnap újabb 14 fertőzött haláláról számolt be a GCS. Tovább emelkedett és immár az 1500-at közelíti a kórházban kezelt fertőzöttek száma, az intenzív terápián ápolt súlyos eseteké pedig meghaladta a 200-at. A múlt héten 60 százalékkal emelkedett a beazonosított fertőzések száma az előző héthez képest.