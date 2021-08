Gheorghe Nea­gu igazgató Sándor Máriával, a levegőminőség ellenőrzését végző részleg, laboratórium munkatársával együtt adott hangot elégedetlenségének az Airly módszerei kapcsán, illetve felrótta azt is, hogy a vállalkozás honlapján nincs megjelölve kapcsolattartási lehetőség, így azt sem tudni, kivel/kikkel lehet egyeztetni ebben a kérdésben. Az igazgató szerint az állításaikat már csak azért is kétségbe lehet vonni, mivel nem tudni, hol végezték a méréseket, milyen szennyező-, mérgezőanyag-koncentrációt vizsgáltak. Neagu szerint az sem tiszta, hogy milyen eszközöket használtak a mérésekhez, a mérvadó eredményekhez ugyanis elég komoly berendezések szükségesek. Az ügynökség két műszerrel ellenőrzi a levegő minőségét, az egyik egy 100–200 kilométeres hatósugarú, Sepsiszentgyörgyön az Oltmező úton található, a másik a Victor Babeș utcában. Utóbbinak 5–10 kilométeres a hatósugara és a megyeszékhely levegőjének minőségét méri. Gheorghe Neagu és Sándor Mária is megerősítette, hogy az állomások adatait nehéz lenne hamisítani, mivel egy számítógépes program vezérli a mérési folyamatot, az értékeket pedig Bukarestnek is továbbítja. Sándor Mária hozzátette: a pontosság kedvéért az adatfelvétel is kettős, egyrészt óránként kapnak értesítést, másrészt minden nap végén elemzik a laborban a berendezésekben elhelyezett szűrők által felfogott anyagokat, ez utóbbi eredmények jelentik a referenciát a levegő minőségének szempontjából.

Mind az igazgató, mind a szakember elmondta: a téli időszakban – amikor az Airly is a méréseket végezte – négyszer-ötször előfordult, hogy a káros részecskék aránya megnőtt, de nem sokkal haladta meg a megengedett felső határt. Télen ez megtörténik, azokban az időszakokban, amikor nincs légmozgás, a lakások fűtése nyomán nagyobb mennyiségű káros részecske kerül ki a levegőbe, és ez a szennyezett réteg nem tud eloszlani. Gheorghe Neagu szerint ezeket ők pontosan jegyzik, és ha kell, figyelmeztetik a lakosságot, de eddig nem volt erre szükség. Az Airly által közöltek, mely alapján Iași és Ilfov me­gyével – ahol már jó ideje tényleg gondok vannak – egy szintre került Kovászna, már csak azért is furcsák, mert itt nincs nehéz­ipar, nagy szennyezéssel járó tevékenység, a legnagyobb „ellenségük” a megnövekedett forgalom, illetve Sepsiszentgyörgyön a tömbházlakásokban működő gázkazánok, melyek télen, az időjárási körülményekkel párosulva, valóban rontják a levegő minőségét, de ezzel párhuzamosan a megyében sok az erdős terület, sőt, a településeken is a zöldövezet. Sándor Mária ugyanakkor úgy véli, pár hónapnyi pontszerűen végzett mérés alapján elhamarkodott kijelenteni, hogy egy egész megyében rossz a levegő minősége. Neagu megjegyezte továbbá: ezek a vállalkozások, civil szervezetek soha nem keresik meg őket, hogy esetleg vessék össze a módszereiket, adataikat. A gond az, hogy csak közzéteszik az észlelteket, és ezzel azt érik el, hogy a lakosság bizalma az érintett intézményekkel szemben megrendül, megkérdőjelezik a hivatalos adatokat.

Az igazgató zárásként kijelentette: Kovászna megyében a levegő minősége jó, a lakosságnak nem kell aggódnia, eddig egyetlen olyan eset sem fordult elő, hogy figyelmeztetést kellett volna kiadniuk.