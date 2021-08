Több mint kétéves pangás után új lendületet kaphat Sepsiszentgyörgyön a kisstadionként is ismert nyári színház helyére tervezett beruházás, miután mind az önkormányzat, mind a városi sportiskola módosította az eredeti terveket, frissítették a költségeket, így következhet az építési engedélyek kiváltása, illetve a kivitelezők kiválasztását célzó közbeszerzés. Az önkormányzat a ráeső beruházási részt felterjesztette a fejlesztési minisztériumhoz is, míg a sportiskola megkapta az oktatási tárca jóváhagyását az új költségekre és tervre. Mint ismert, a kisstadioni munkálatok 2018-ban leálltak, majd a kivitelezőkkel is szerződést kellett bontani, mivel az eredeti szerződésekben leszögezett összegek már nem voltak elegendőek a befejezéshez.