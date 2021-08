Válasszon különleges telefontokot ajándékba! /X/

Manapság egyre nagyobb keletje van a különleges telefontokoknak, amiket akár ajándékba is átadhatunk. Nehéz azonban megtalálni azt a tökéletes változatot, ami színben és méretben is passzol az illető eszközéhez.

A Balaton kollekció termékei között azonban van iPhone, Samsung, de még Xiaomi gyártmány is. Cikkünkben részletesen bemutatjuk ezeket a kiviteleket!

Különleges telefontokot ajándékba!

Sokan szeretnek a különböző outfitekhez is sajátos telefontokot választani. Az eltérő színben, mintázattal és méretben készült darabok között ma már számos egyedi és különleges modellt találhatunk.

A Pamutlabor Pólónyomda különleges Balaton telefontokjai szerencsére többféle mobilra is ráhelyezhetőek. Legyen szó Huawei, Xiaomi, Samsung vagy éppen iPhone gyártmányról, ők mindegyikre készítenek hangulatos, balatoni stílusú változatot. Csak annyit kell tennie, hogy kiválasztja a mintát és a telefon márkáját a fő kép alatt, és szinte azonnal meg is tudja rendelni azt.

Mit lehet tudni ezekről a tokokról?

A webáruház legújabb tervezései bőrbarát, gumírozott kerettel készültek, amelynek köszönhetően a mobil biztonságban lehet a felhasználója kezében. A tökéletesen illeszkedő kiegészítő megvédi a telefont a sérülésektől, mindezt ráadásul stílusosan teszi. A hangerőt színes gombok segítségével lehet állítani, ami még vidámabbá teszi ezt a kelléket. A termékek nagy előnye, hogy környezetbarát anyagokból gyártották le, így vásárlásával még a Földet is óvhatja.

Mi a helyzet a hátoldalán található nyomattal?

Nem szükséges azon aggódnia, hogy a hátulján található csodálatos Balatoni nyomatok egyhamar lekopnának. Ezeket már a legmodernebb UV nyomással készítették el, így nemcsak a sugárzásnak, de még a vízcseppeknek is ellenállnak. A színek még évek múltán is ragyogni fognak, így a minta se eltűnni, se elhalványulni nem fog.

A balatoni kollekció kínálata

A Pamutlabor Pólónyomda ezen kategóriájába tartozik a “Balaton trópusi minta”, a “Hello Balcsi” jégkrémes mintával egyedivé varázsolt modell, a “Balaton városok”, illetve a “Neon Balaton” is. Ha még ennél is különlegesebbre vágyik, akkor válassza bátran a “Hello Balcsi” vasmacskás mintával ellátott vagy éppen az “In the mood for Balaton” kivitelt, amin pedig egy pihenő macska található. A férfi családtagok és barátok számára pedig kiváló meglepetés lehet egy “Summer vibes Balaton” fekete alapon neon árnyalatokkal tarkított változat.

Ne feledje, hogy a minőségi alapanyagokból készült gyártmányokat a webáruház sürgős esetben akár két nap alatt házhoz is szállítja. Így ha az utolsó pillanatban jut csak eszébe, hogy ajándékot vásároljon, akkor sem késik le semmiről. Amennyiben pedig nagyobb értékben adja le megrendelését, a kiszállítást akár ingyen meg is teszik az Ön számára. Érdemes tehát nemcsak barátjának örömet okoznia, hanem akár saját maga számára is beszerezhet egy különleges telefontokot. (X)