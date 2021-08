Biztonságban biciklivel az autósok között /X/

A közlekedés alapvetően egy bizalmi dolog. Amikor bármilyen járművel kimegyünk a forgalomba, akkor hinnünk kell abban, hogy a közlekedés többi résztvevője is ismeri és maradéktalanul betartja a szabályokat. Ezt hívja a KRESZ bizalmi elvnek.

Az ugyan kérdéses, hogy az autók és ezáltal vezetőik növekvő száma miatt, vagy éppen azért, mert egyre kevésbé vagyunk figyelmesek egymással, de tény, hogy sokkal inkább résen kell lenni manapság, ha szeretnénk elkerülni a közúti baleseteket. A következő cikkben azt elemezzük, mi az, amit figyelembe kell venned, ha szeretnél minél hosszabb ideig balesetmentesen közlekedni.

Követési távolság

A KRESZ előírja, hogy a forgalomban résztvevő járművektől olyan távolságot kell tartani, hogy az elöl haladó hirtelen fékezése esetén is biztonságosan, baleset nélkül meg tudjunk állni. És ilyen szempontból a bicikli eppúgy járműnek számít mint az autó, tanácsos tehát legalább 2 méter követési távolságot tartani. Túlzásnak tűnhet, de ha figyelembe vesszük, hogy egy váratlan esemény miatt a biciklis hirtelen megáll vagy esetleg eldől, az autó benne lényegesen nagyobb kárt tesz, mint egy másik autóban, ebből kifolyólag a büntetőjogi felelősségre vonás is nagyságrendekkel komolyabb lehet.

Előzés

Az előírás szerint az előzés csak abban az esetben megengedett, ha biztonságos oldalsávot tudunk tartani, valamint ha az előzés során egy másik sávot is használnunk kell, akkor az azon folyó forgalmat nem zavarjuk. Sok helyzetben ez szinte teljesen kivitelezhetetlen: például városi körülmények között a szűk utcákon biciklizőktől sokszor képtelenség kellő távolságot tartani, ha ráadásul 2 oldalon parkolnak is. A záróvonal tovább nehezítheti a helyzetet, ugyanis azon még biciklis előzése közben is teljes mértékig tilos áthaladni.

Kürt és hangjelzés

Ugyan lakott területen kívül lehet hangjelzést adni az előzési szándékunk kinyilvánítására, de lakott területen belül ezzel már szabálysértést követünk el. Ezeken a helyeken ugyanis a hangjelzést csupán közvetlen balesetveszély esetén vagy a baleset elkerülése érdekében szabad használni.

Biciklisek a járdán

Ugyan az autósok rendszeresen érvelnek azzal, hogy a biciklisek jobb helyen lennének a járdán, de sajnos ezzel az esetek döntő többségében szabálysértést követnének el. A biciklisek a szabály szerint a biciklisávban, vagy ha erre utaló jelzés van, akkor az autóbuszok sávjában közlekedhetnek. Ennek hiányában a leállósávban vagy az arra alkalmas útpadkán közlekedhetnek, a lakott területeken kívüli főutakon pedig az úttest jobb széléhez húzódva szabad kerekezni. (X)