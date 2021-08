Július 27–31. között tartották meg a 10. Csillagpontot Debrecenben. A Csillagpont egy református ifjúsági találkozó, melyet kétévente rendeznek 14–35 év közötti fiatalok számára. Idén is több ezer fiatal vett részt a Debreceni Egyetem campusán megszervezett sátortáborban.

A találkozót Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nyitotta meg, a nyitó áhítatot Ruszka Sándor kézdivásárhelyi református lelkipásztor, az Erdélyi Református Egyházkerület ifjúsági előadója tartotta. A fesztivál témája idén a szabadság volt, a cél pedig az, hogy sok-sok hónap bezártság, elszigetelődés után szabadon, együtt, közösségben kereshessék a fiatalok Istent és egymást.

A járvány miatt mindannyian a saját bőrünkön is megtapasztaltuk, milyen korlátozások között élni. A Csillagpont törzsközönségét adó tinédzserek, fiatal felnőttek életük meghatározó, fontos időszakát töltötték a szobájukba szorítva vagy maszkok alatt. A szervezők és a résztvevők is nagyon várták, hogy együtt, szabadon, fizikailag is egy közösségben élhessék át az Istenhez tartozás élményét.

Minden reggel áhítattal kezdődött, majd a résztvevők kis csoportokban, személyesebb keretek között dolgozták fel az előadáson hallottakat. Az idei főelőadó Thoma László, a Gazdagréti Református Gyülekezet lelkipásztora volt, aki az Istenben való szabadságra mutatott rá előadásaiban. Délutánonként számtalan szabadidős programot kínáltak. Foglalkoztak a párkeresés, a pályaválasztás vagy éppen a klímaszorongás kérdéseivel is. Természetesen voltak könnyedebb programok is, mint az élő könyvtár, a jelnyelvoktatás, a szabadulósátor, az érzékenyítő játékok és a sportprogramok. Minden napot könnyűzenei koncert zárt. Felléptek: a Kowalsky meg a Vega, az Irie Maffia, az Aurevoir, valamint Pintér Béla. A rendezvényt istentisztelet és közös úrvacsorázás zárta.

Idén Erdély keleti csücskéből, Háromszékről két nagy busszal, illetve személyautókkal érkeztek a fiatalok a fesztiválra. A Sepsiszentgyörgy III. Belvárosi Református Egyházközséget 16 fiatal képviselte. Egyesek már másodjára, többen viszont most először vettek részt a Csillagponton. Noha nem tudták, mire számítsanak, elvárásaikat felülmúlta a sok jó élmény. Egyik lány, aki idén konfirmált és először vett részt a Csillagponton, a legjobbnak azt tartotta, hogy szabadok lehettek, de mégis megérezték, hogy milyen valahová tartozni, hiszen sokat lehettek együtt az IKE-csoport tagjaival, de ismerkedhettek is, új barátokra tehettek szert. „Az élmények, melyeket ott szereztünk, felejthetetlenek, még a mai napig is emlegetjük őket! Bármikor visszamennénk, ha lehetőségünk lenne rá!” – mondja. Egy másik vélemény szerint a reggeli áhítatok igazi lélekébresztők voltak, a kiscsoportos beszélgetésekből sokat merítkezhettek, tanulhattak, majd a koncerten kibulizhatták magukat. „Találkoztunk rég nem látott ismerősökkel, és ismerkedtünk új emberekkel! Tartalmas négy nap volt, és várjuk a folytatást!”

Bizony, lesz folytatás is, hiszen 2022-ben is szerveznek református ifjúsági találkozót, ezúttal Erdélyben. Jövőre az IKE szervezi a Válts irányt! fesztivált, melyre ugyancsak sok fiatalt várnak.

Marosi Árpád