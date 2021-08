A távozási szándék mögötti elégedetlenség okát kutató kérdésre a lehetséges válaszok közül a külföldre készülők 37 százaléka a romániai alacsony béreket jelölte meg, 20 százalékukat a fejlettebb országok életvitele vonzza, 13 százalékuk választotta a „Romániának nincs jövője” választ, 6 százalékuk a politikustársadalom, 3 százalékuk pedig a romániai korrupció miatt hagyná el az országot. Az országukat elhagyni készülő román állampolgárok körében – bár nem tagja már az Európai Uniónak – jelenleg Nagy-Britannia a legnépszerűbb úti cél 35 százalékkal, amelyet Németország követ 25, Olaszország 18, Franciaország 11 és Spanyolország 8 százalékkal. (MTI)

HALLGATAG HONATYÁK. Egy friss összesítésből kiderült, parlamenti képviselőink közül sokan még arra sem vették a fáradságot, hogy – kivéve az eskütételt – legalább egyszer felszólaljanak a tavaszi ülésszakban. A legtöbb hallgatag levente a Nemzeti Liberális Párt soraiból került ki, egészen pontosan tizenkettő, s ami meglepő, hogy az alakulat egyik sztárjának számító Cătălin Predoiu exminiszter is köztük van, ő is kitartóan hallgatott az év első felében. A Szociáldemokrata Párt kilenc, az USR–PLUS pedig nyolc olyan képviselővel „büszkélkedhet”, akik egyetlen témához sem kívántak hozzászólni. A 20 RMDSZ-es képviselőből hatan – Nagy Szabolcs, Kelemen Attila, Könczei Csaba, Faragó Péter, Kulcsár-Terza József és Gál Károly – kerültek fel a csendes honatyák listájára. Bezzeg az AUR 31 képviselője közül 29-en ragadtak mikrofont a tavaszi ülésszakban. De természetesen mindenkinek jólesik, amikor a kasszához kell járulni: egy képviselő jelenleg nettó 12 ezer lej körüli összeget visz haza havonta, az irodák fenntartásáért pedig további 25 ezret, ehhez még hozzáadódik az utazásért járó 1400 lej is. A vidéki honatyák bukaresti elszállásolásáért fejenként 4600 lej is jár. Persze telefont és táblagépet is kapnak, nem beszélve arról, hogy ingyen vonatozhatnak bármelyik osztályon, és heti egyszer ingyen repülhetnek a választókerületükbe és vissza. (Főtér)