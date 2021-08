Új óvoda épül Uzonban

Az új óvoda kapcsán Bordás Enikő polgármester asszony lapunk érdeklődésére úgy fogalmazott, tulajdonképpen „egy nagyon jó projektről van szó”, melyre EU-s alapokból sikerült pénzt szereznie a község önkormányzatának viszonylag alacsony önrész mellett. A finanszírozási szerződést még 2018-ban aláírták, a kivitelezésre hirdetett licit idén zárult le, és sikerült céget találni, mely neki is látott a több mint kétmillió lej értékű munkálatnak. Uzonban jelenleg nincs napközi otthon, és a szülők igényét figyelembe véve döntöttek az új tanintézmény létesítéséről – fűzte hozzá a településvezető.

Az ingatlant a község tulajdonában lévő területen építik fel, a szabadidőpark közelében, ahol két éve modern játszótér is készült, melyet majd az óvodások is használhatnak.

Az elmúlt napokban beöntötték a betonoszlopok pilléreit, így hamarosan körvonalazódik az épület teljes alapszerkezete, majd következik a falak felhúzása. Bordás Enikő szerint a rendelkezésre álló pénzből nem csupán az építkezés, de a szükséges felszerelések és berendezések költségeit is fedezni tudják, utóbbiak kerete mintegy 110 ezer lej.

Az új napközi otthonban négy tágas tantermet alakítanak ki, ezekben egyenként húsz gyermek számára lesz hely. Mosdók mellett kazánházat, konyhát, élelmiszerek tárolására alkalmas helyiségeket, raktárat létesítenek, de lesz egy multifunkcionális terem, orvosi szoba és elkülönítő, illetve több iroda is. Az épület környezetét is rendezik, a zöldövezet mellett saját játszóteret is kap az új napközi otthon, melynek a tervek szerint 2023 februárjáig kell elkészülnie.