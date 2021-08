A polgármester szerint a szaktárca feltételként szabta, hogy a munkálatok régészeti felügyelet mellett történhetnek, így most az erre vonatkozó szerződés megkötésén dolgoznak, és azt követően kiadható a munkavégzési parancs. Antal Árpád szerint erre az elkövetkező két hétben már sor kerülhet.Amint arról beszámoltunk, az Olt partján lévő tó kihasználatlanul álló, elvadult területén június közepén kezdték el a régészeti feltárási (tehermentesítési) munkálatokat a Székely Nemzeti Múzeum szakemberei. Az akkori számítások szerint a folyamat két hónapot vett volna igénybe, de sikerült hamarabb elvégezniük.

A feltárás elkezdésekor már zajlott a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására, a versenytárgyalásból helyi vállalkozások kerültek ki győztesként. Az önkormányzat európai uniós forrásokból finanszírozza az egykori szabadidős létesítmény átalakítását, használhatóvá tételét. A közel 18 millió lejes beruházást – melyből a városnak csak töredéket kell biztosítania – a finanszírozási megállapodás értelmében 2023 decemberéig kell lezárni.

Lapunkban többször is ismertettük, hogy a város egykor felkapott, évek óta kihasználatlanul álló szabadidős létesítményének felélesztése érdekében az önkormányzat a Regionális Operatív Programhoz nyújtott be pályázatot a leromlott városi övezetek felújítását támogató tengelyre. Ehhez előzőleg, 2018 tavaszán ötletbörzét hirdettek, amelyen Bokor Milán és Bölöni Botond Aktív láp nevű terve nyert. Az uniós pályázat sikeres volt, a finanszírozási szerződést 2020 elején írták alá.

Nem csupán a tavat állítják helyre, hanem partját is rendezik. Közel háromhektárnyi zöldövezetet, megközelítőleg 1500 négyzetméternyi sétányt, 655 négyzetméter alapterületű futópályát, kosárlabdapályát, illemhelyet és kávézót alakítanak ki, és 14 férőhelyes parkoló is készül, a létesítményt drót nélküli internettel és biztonsági kamerákkal látják el. A tó medrét megerősítik és szigetelni fogják – a régi is azért vált fenntarthatatlanná, mert túlságosan szivárgott a víz –, de lesznek szivattyúk is a vízveszteség pótlására. A víztükör valamivel kisebb lesz a hajdaninál, csónakázásra azonban lehetőség nyílik.