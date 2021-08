A vezetői tisztség, az ezzel járó felelősség nem túlságosan vonzza a pedagógusokat, a rengeteg bürokratikus eljárás is visszatartja őket, hogy igazgatóságot vállaljanak, de aki ebben már járatos, szívesebben folytatná rövid vagy akár hosszabb távon. A négy éve először szervezett, az idei tanévkezdés után azonnal induló igazgatói versenyvizsga előtt ezek a kérdések foglalkoztatják azokat, akik szeptember elsejétől ideiglenes kinevezést vállalnának vagy részt vennének az őszi igazgatói versenyvizsgán.

Korábban írtuk, hogy az oktatási intézmények minden vezetője számára lejárt a versenyvizsgával elnyert négyéves mandátum, az állások szeptember 1-jétől üresnek tekinthetőek országos és megyei viszonylatban is. Ez azt jelenti, hogy bárki, aki pedagógiai elhivatottsága révén erre alkalmasnak gondolja magát és teljesíti az előírt szakmai feltételeket, pályázhat a következő féléves megbízatásra, majd a versenyvizsgán elnyerhető hosszabb távú tisztségre. Előbbi esetében a végső szó a megyei tanfelügyelőségé, amely intézmény ideiglenes megbízást ad az általa kiválasztott jelöltnek, utóbbit a vizsgaeredmények határozzák meg.

A megyei tanfelügyelőség tájékoztatása szerint a háromszéki oktatási egységekben (nem csak óvodákban és iskolákban) 120 igazgatónak és aligazgatónak járt le a mandátuma, többségük vállalja az ideiglenes megbízatást a tanév első félévére, ellenben nyolc igazgató és öt aligazgató esetében csere lesz szeptembertől. A sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolánál és a berecki Comenius Általános Iskolánál eddig nem jelentkezett senki az aligazgatói tisztségre, Baróton azonban az igazgatói és aligazgatói tisztségért is verseny alakult ki.

Lapunk kérdésére, hogy érdemes-e fél évre vezetőt cserélni ott, ahol a korábbi igazgatók nem vállalják a további feladatot, vagy jobb meggyőzni őket, hogy folytassák, Kiss Imre megyei főtanfelügyelő azt mondta: ahol ez gondot jelent, ott igyekszenek meggyőzni egy, a tisztségre megfelelő pedagógust, hogy a következő fél tanévben legyen az adott iskola vezetője.

Érdeklődésünkre, hogy a baróti Gaál Mózes Általános Iskola esetében miért döntött úgy a tanfelügyelőség, hogy a múlt tanévet záró igazgató helyett – aki lapunk értesülése szerint vállalná a folytatást – a másik jelöltet nevezi ki ideiglenes igazgatóként, Kiss Imre azt mondta, mivel a helyi önkormányzat tervezi az általános és a középiskola összevonását, olyan személyre szavaztak, aki a Baróti Szabó Dávid Középiskola igazgatójával összhangban véghez tudná vinni az egyesítést. Erre való tekintettel kérik az oktatási minisztériumot, engedélyezze, hogy az idei őszi versenyvizsgai időszakban ne hirdessék meg a baróti általános iskola igazgatói állását, várják meg a jövő évi összevonást, ha erre sor kerül – mondotta a főtanfelügyelő.

A meglévő háromszéki óvodák, iskolák szeptembertől ugyanabban a felállításban folytatják működésüket, mint az elmúlt tanévben, de azt egy­előre nem tudni, mekkora volt a koronavírus-járvány miatt minden bizonnyal a korábbinál is nagyobb arányú lemorzsolódás, mindez hogyan befolyásolja a személyes jelenléttel tartott oktatást. A leendő igazgatóknak tehát nem csak a megszokottakra kell felkészülniük, hanem arra is, ha a szükség úgy diktálja, járványügyi menedzserként is kell vezetniük iskolájukat.