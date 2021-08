Három nap víz nélkül

Előző írásunk

Szükségtelen jogásznak lenni ahhoz, hogy tisztán lássuk, valami nagyon nincs rendben a zilahi egykori Wesselényi-kollégium épülete – eddig is igen kalandos és továbbra is lezáratlan – visszaszolgáltatásának újabb fejleményei körül. Csűry István és Kató Béla református püspökök ügyészek elé citálása, a bűnvádi eljárás indítása arra utal: az anyagi és jelképes szempontok szerint is nagy értéket képviselő ingatlan visszaadását ellenzők újabb frontot nyitottak, miután két évvel korábban nekik kedvezőtlen bírósági döntés született a hosszú ideje húzódó ügyben. Nehéz mással magyarázni ugyanis, hogy a zilahi ügyészeknek miért ennyi idő után jutott eszükbe – a visszaszolgáltatás ügye 2003-ra nyúlik vissza –, hogy „tiszta vizet öntsenek a pohárba”. Valakik most tartották időszerűnek, hogy bevessék az állami hatalom ezen eszközeit.