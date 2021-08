Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós és rokon,

a kisborosnyói születésű barátosi

BEDER IRMA

(szül. KOVÁCS)

életének 69., boldog házasságának 47. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2021. augusztus 28-án, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a barátosi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás augusztus 27-én, pénteken 18 órától.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1116727

Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de lelkünkben élsz és örökre ott maradsz.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, após, apatárs, keresztapa, rokon, jó szomszéd, a zágoni születésű

KERTÉSZ CSABA

szerető szíve életének 63. évében hosszú, de türelemmel viselt betegség után

megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait 2021. augusztus 28-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a zágoni református temetőben.

Részvétfogadás 27-én 17–19 óráig és a temetés előtt

egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4322867

Megtört szívvel tudatjuk, hogy az árkosi születésű kálnoki

DEMETER ANDRÁS

89 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2021. augusztus 28-án 14 órakor helyezzük

örök nyugalomra a kálnoki

ravatalozóháztól.

Virrasztás 27-én 18 órától, részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4322876



Megemlékezés

Múlnak az évek egymás után sorban, szívünkben a szeretet nem múlik el soha. Fájó szívvel emlékezünk a nyujtódi MÁTHÉ LAJOSRA halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

Szerető családja

1116724

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó édesanyára, nagymamára, KEREZSI KATALIN MÁRIÁRA (szül. DEMKÓ) halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

1515

Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökre megőrizzük drága emléked. Fájó szívvel emlékezünk az uzoni

id. FERENCZ ZOLTÁNRA

halálának első évfordulóján.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

Édesanyja, fia és két testvére

4322878

Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Múlik az idő, a fájdalom marad, betölthetetlen az űr, ami a szívünkben maradt. Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. Szomorú szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagytatára,

a sepikőröspataki

KARÁCSONY LÁSZLÓRA

halálának 10. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4322877

Van fájdalom, mely a földön maradt, van szeretet, mely a síron túl is ugyanaz. Van élet a lélekben odaát, van hová küldeni érted egy imát. Fájó szívvel emlékezünk a bardoci TÓKOS ÁGNESRE (Ácikára) halálának 10. évfordulóján. Pihenésen legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4663/b

Van fájdalom, mely a földön maradt, van szeretet, mely a síron túl is ugyanaz, van élet a lélekben odaát, van hová küldeni értetek imát.

Fájó szívvel emlékezünk

NYERGES CSABÁRA halálának 4. és NYERGES ISTVÁNRA halálának 19. évfordulóján. Emléküket szívünkben

őrizzük.

Szeretteik

4322828

Arany volt szíved, mindenkit szerettél, az volt a boldogságod, ha örömet szereztél. Egy reményünk maradt, ami éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk veled. Fájdalommal és soha el nem múló

szeretettel emlékezünk

KELEMEN HAJNALKÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4322836

„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.” Emlékezünk drága szüleinkre, a szárazajtai

GECSE ISTVÁNNÉ

VÁRHEGYI JULIANNÁRA halálának 34., valamint

GECSE ISTVÁNRA halálának 26. évfordulóján. Áldott legyen felejthetetlen emlékük.

Gyermekeik és azok családja

4322837

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, / Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. / Az ész megérti, de a szív soha, / Hogy egyszer mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Ma egy éve kísértük utolsó útjára az uzoni id. FERENCZ ZOLTÁNT.

Élettársa és gyermekei

4322841

Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, szerető szívekben örök gyász, fájdalom. Fájó szívvel emlékezünk a bölöni LÉTA BORBÁLÁRA és id. LÉTA ÁRPÁDRA haláluk negyedik, valamint

ifj. LÉTA ÁRPÁDRA halálának 35. évfordulóján.

Mariska és Viktória

4322845

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk MÁTHÉ ISTVÁNNÉ BITAI ARANKÁRA halálának 24. évfordulóján. Jóságának, szeretetének emlékét lelkünkben hordozzuk életünk minden pillanatában. Pihenése legyen csendes. Nyugodjék békében.

Szeretett hozzátartozói

4322863

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, JOÓS IRMÁRA halálának 30. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Két leánya és családjuk

4322862