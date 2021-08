A Sepsi OSK és az FC Botoșani korábban tizenkétszer csapott össze az első osztályban, a háromszéki gárda kétszer, míg a moldvai csapat hatszor győzött, négyszer pedig osztozkodtak a pontokon. Az előző fordulóban a székelyföldi klub megtörte negatív sorozatát, három vereség után szerzett ismét pontot a bajnokságban, míg Marius Croitoru legénysége négy győzelem és egy döntetlen után először szenvedett vereséget az idényben, hazai pályán kikapott az újonc FC Rapid együttesétől. Legutóbb idén májusban találkozott a háromszéki és a moldovai rivális, a sepsiszentgyörgyi mérkőzésen Pavol Šafranko 90. percben szerzett gólja döntött. Az első hat fordulóban a Boto­șani 13 pontot halmozott, míg a Sepsi OSK mindössze 5 pontot gyűjtött, ráadásul a moldvai csapat támadójátéka és védelme is hatékonyabban működött az eddigi mérkőzéseken. A piros-fehér mezesek nem számíthatnak a sérüléssel bajlódó Hugo Sousa, Cristian Bărbuț, Vitalie Damașcan, Rajko Rep, Gabriel Vașvari, Boubacar Fofana, Fülöp István és Csiszer Balázs játékára.

„Újabb nehéz mérkőzés előtt állunk, a Botoșani ellen hazai pályán és idegenben is mindig szoros mérkőzéseket játszottunk. Teljes mértékben fel kell készülnünk, mert olyan játékosokkal nézünk szembe, akik nagyon gyorsak, ellentámadásból rendre veszélyesek, ezért fontos, hogy ne hagyjunk nekik szabad területet. Három vereség után jól jött az FCSB elleni, idegenbeli döntetlen, azonban ez nem jelenti azt, hogy kilábaltunk a gödörből, úgy gondolom, még nem rázódtunk helyre teljesen. Arra törekszünk, hogy legalább annyira jól teljesítsünk, mint az előző idényben. Remélem, mentálisan rendben leszünk, hiszen mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy győzzünk és előrelépjünk a rangsorban. A nyáron igazolt játékosok egyelőre nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, nem érték el azt a szintet, amit a vezetőedző elvár tőlük, szóval egyelőre a régi játékosokra alapozunk. Szerintem érződik a nyáron távozó labdarúgók hiánya, ezért is esett vissza a csapat teljesítménye” – nyilatkozta Ilyés Róbert másodedző.

A 7. forduló programja: * ma: FC Voluntari–Chindia Târgoviște (18 óra), U Craiova–FC Farul (21 óra) * szombat: FC Dinamo–FC Argeș (18 óra), FC Rapid–Craiova (21 óra) * vasárnap: Sepsi OSK–FC Botoșani (18.15 óra), Kolozsvári CFR–FCSB (21 óra) * hétfő: Academica Clinceni–Mioveni (18 óra), Medgyesi Gázmetán–Aradi UTA (21 óra).

Hazai pályán kezdenek

Ma kezdődik a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 2021–2022. évi idénye. Az 5. csoportban érdekelt háromszéki csapatok hazai környezetben lépnek pályára, az Andrási Alexandru irányította Sepsi OSK II. ma 18 órától a Brassói SR, míg a Gazda József edzette Kézdivásárhelyi SE szombaton 18 órától a Brassói Kids Tâmpa együttesét fogadja. Az ellenfelek nem ismeretlenek egyik csapat számára sem, ugyanis az előző szezonban már játszottak egymással. A sepsiszentgyörgyi gárda egyszer legyőzte, egyszer pedig döntetlent játszott az SR ellen, míg a céhes városi alakulat az oda- és visszavágóban is diadalmaskodott a Kids Tâmpa felett.

Az 1. forduló programja: * ma: Sepsi OSK II.–Brassói SR (18 óra), FC Hermannstadt II.–Plopeni (18 óra) * szombat: Székelyudvarhelyi FC–Blejoi (18 óra), FC Pucioasa–Barcarozsnyói Olimpic (18 óra), Kézdivásárhelyi SE–Brassói Kids Tâmpa (18 óra). (miska)