Jó a fán a labdarózsa,

mintha fényes labda volna,

jaj! még egyszer elszalad,

elgurul a fák alatt.

Elgurul a labdarózsa,

mint a hold, mint a nap,

fuss utána, elszalad,

hogyha gyorsan elkapod,

tenyeredbe markolod,

s mégse rózsa, mégse hold –

akkor mégis labda volt.



Markó Béla: A pinty és a többiek

A pinty

a kalitkában is pinty

a kanári

a kalitkában is kanári

a papagáj

a kalitkában is papagáj



a csimpánz

a ketrecben is csimpánz

a tigris

a ketrecben is tigris

a teve

a ketrecben is púpos



de szabadon

pintyebb a pinty

kanáribb a kanári

papagájabb a papagáj

csimpánzabb a csimpánz

tigrisebb a tigris

és sokkal de sokkal

púposabb a teve.



Drégely László: Aratás

Süt a nap, meleg van

Rekkenő a hőség,

Mégis a faluban

Jár a sok cséplőgép.

Kövér búza pereg,

Megtelnek a zsákok,

Holnap már új lisztből

Sülnek a kalácsok.



Csukás István: Harkály



Erdőn fa van, temérdek,

és minden fán van kéreg,

kéregben sok a féreg,

egymástól nem is férnek.

Jön a harkály, kipi kopp,

kirántja a kukacot,

hosszú csőrrel kopácsol,

bogarat űz, nem ácsol.