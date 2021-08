Kit zavarnak a kereszténydemokraták?

A Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalomról mindenféle hamisságot terjesztettek itt, Háromszéken, de még a keresztény szóról is azok, akik irigykednek elsődleges és legrégebbi voltára. Megyeszinten sikerült is felszámolni az alakulatot, amely mára csupán keresztény baráti körre zsugorodott. Persze, semmihez nem engednek közel a politikában és a határozatokban. Most a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség keresztény igazgatóját is szeretnék eltávolítani. Szomorú vagyok, hogy a magyar vezetők egy magyar embert a sajtón keresztül kezdenek megtámadni, lejáratni.

Valaha pártként indultunk. 1990-ben Kelemen Kálmán Maros megyei alapító elnök bejegyeztette a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Pártot (RMKDP). A magyar egységet azonban – bölcsen – nem óhajtottuk bontani, ezért a RMDSZ-hez kapcsolódtunk, mozgalommá alakultunk (RMKDM), így váltunk a keresztény valláserkölcsi normák szellemében politizáló Európai Néppárt tagjává és a Kereszténydemokrata Internationálé szerves részévé.

A mozgalomnak megalakulásától kezdve alapcsapattagja vagyok. Igaz, Háromszéken kevesen tudják, hogy az egyik alelnöke is én vagyok, és – kitartva hitemben, eszméimben – a keresztény értékeket hirdetem. Újságírást tanultam. Közel kilenc évig írtam, szerkesztettem az Olt menti tudósító újságot, testhezállónak éreztem a feladatot, örültem, hogy én választhattam meg a témákat, amelyekről írtam. Mivel a hitem az életem meghatározó része, ez olykor nehézségeket is okozott, de azért is fontos számomra, hogy akár e megosztó kérdésekről is írjak, mert nem csak a saját nézőpontomat szeretném közvetíteni, hanem azt is, ami hitem szerint Isten üzenete az embereknek, és ami bárki számára megismerhető a Biblián keresztül, én csak a szemüket szeretném felnyitni. Az újságot sajnos „fenti utasításra” letiltották…

Háromszéken a politikából már korábban eltávolították, kihelyezték a KDM-et a pálya oldalvonalán túlra. Így hát azóta csupáncsak a megtörténtek megfigyelője, tudomásul vevője maradt a kereszténydemokrata mozgalom.

Itt, Háromszéken a Kereszténydemokrata mozgalmat és a szellemiségét képviselő újságot eltávolították a politikai, közéleti színpadról, hogy a fiatalok, tapasztalatlanok, jó barátok vagy az idősebb emberek ne merjenek különvéleményt megfogalmazni, netán ellentmondani a hatalmon levőknek. Ez a mi sajátos háromszéki demokráciánk...

Orbán-Barra Gábor