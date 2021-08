Kiállunk leváltott vezetőnk mellett

Sajnos a kongresszust beárnyékolta, hogy szövetségi elnökünk nem lehetett jelen, mert augusztus 2-án agyvérzése volt. A sok munka, az általa kezdeményezett törvénymódosítás miatti alaptalan támadások megviselték egészségét. Módosító javaslatai ugyanis kiállnak mindazon gyermekek mellett, akiknek a szüleit a kárpótlási törvény kizárta (mert háborús bűnös vagy fasiszta szervezet tagja volt), a tervezet azonban kimondja, hogy a gyermek nem hibás a szülő által elkövetett bűnökért, akkor sem, ha a felmenők valóban bűnösök voltak, mert a hírhedt népbírók ítéletei – melyek sajnos számos romániai magyart is sújtottak – nem mindig voltak megalapozottak. Sok példa van arra, hogy koholt vádak alapján ítéltek el csoportokat, személyeket hazaárulásért, ám a román igazságszolgáltatás több mint harminc év múltán is adós ezeknek az ügyeknek a tisztázásával. Ezért menesztették Octav Bjozát államtitkári tisztségéből, ő ugyanis határozottan kiállt meggyőződése mellett, mely megegyezik szervezetünk országos vezetőtanácsának véleményével is, melynek tagja e sorok írója is. Ezért határozottan tiltakozunk a félreállítása ellen, és mielőbbi gyógyulást kívánunk elnökünknek.

Ugyanakkor tisztelettel kérjük mindazokat, akik részesülnek a kárpótlási törvény adta jogokból, hogy szíveskedjenek támogatni szervezetünket adománnyal vagy tagsági díjjal.

Török József