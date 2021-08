Így is lehet

A megyei kórházba semmiképp sem lehetett, mert a régi épület teljes felújítás alatt van. Szabó Réka belgyógyász főorvostól kértem útmutatást, ő pedig Rápolti Emese doktornőhöz irányított, akitől kaptam is időpontot, és amikor odamentem, kellemes meglepetésben volt részem: még aznap délután elvégeztek bizonyos vizsgálatokat, és megkezdték a perfúziós kezelést.

A Semmel Károly főorvos által vezetett osztályra fektettek be, a kezelőorvosom Rápolti Emese maradt, akinek hozzáállását, kedvességét, gondoskodását csak dicsérni tudom. Nemcsak az állapotomról érdeklődött mindennap, hanem arról is, hogy van-e panaszom valakire. De nem volt, mert a takarítónőtől a főorvosig mindenki nagyon kedves volt, ilyen rendet és tisztaságot pedig nem mindenütt látni. A szobámban külön fürdő és televízió is volt, így nem is unatkoztam.

Ilyen bánásmódban nemigen van része egy betegnek máshol, legalábbis saját tapasztalatom szerint, ezért is érdemes a jó példát nyilvánosságra hozni.

Csia Béla, Sepsiszentgyörgy