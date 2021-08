Erdélyi Magyar Szövetség: Nem engedünk a megfélemlítési kísérleteknek

Csomortányi István és Mezei János tegnap kiadott állásfoglalásukban tudatták: kiállnak az egyházi vezetők mellett, és visszautasítanak minden, a hatalom részéről érkező megfélemlítési szándékot, és ha kell, utcára vonulnak. Mint írták, mindezt azért teszik, „hogy Bukarest számára is érthető legyen: nem engedünk a megfélemlítési kísérleteknek és nemet mondunk az állampolitikává emelt magyarellenességre”.

A társelnökök „a lopás minősített esetének” nevezték, hogy az erdélyi magyar közösségnek és a történelmi magyar egyházaknak még három évtizeddel a kommunista rendszer bukása után is a kommunisták által államosított tulajdonaik visszaszerzéséért kell „véget nem érő perekbe bonyolódniuk”.

Azt is megállapították, hogy a román igazságszolgáltatás kettős mércével mér a magyar ügyekben. Elutasította például a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár visszaszolgáltatását a római katolikus egyháznak, elcsatolta Hargita megyétől a Békás-szorost, „ártatlan székely hazafiakat” börtönzött be évekre „koncepciós per keretében”. Ugyanakkor az igazságszolgáltatás következmények nélkül hagyta, hogy az úzvölgyi katonatemetőben botokkal és zászlórudakkal támadtak a békés magyar temetővédőkre, hogy Nagyváradon magyar zászlót égettek, vagy hogy sporteseményeken rendszeresen magyarellenes rigmusokat skandálnak.

Az EMSZ társelnökei szerint a romániai magyarságnak 2021-ben is alapvető jogaiért kell küzdenie, függetlenül attól, hogy a magyarság politikai képviselete épp kormányon van-e.

A zilahi ügyészség vizsgálatot indított Csűry István, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke és Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke ellen a zilahi Wesselényi-kollégium épületének visszaigénylése ügyében. A „hivatalból indított” nyomozás keretében a két egyházi elöljárót okirat-hamisítással, csúszópénz adásával és hamisított okirattal való visszaéléssel gyanúsítják.