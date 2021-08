FELÉBREDT A MAGYARFALÓ IS. Szinte hihetetlen, de négy kerek napot kellett várni, míg a szolgálatos magyarfaló, Dan Tanasă is reagált Áder János hétfői kijelentésére, melyben a magyar köztársasági elnök párhuzamot vont a Krím félsziget Oroszországhoz csatolása és az Erdély Romániához kerülését eredményező trianoni szerződés között.

Az AUR parlamenti képviselőjének az nem tetszik, hogy Klaus Iohannis államfő nem reagált nyilvánosan Áder „elfogadhatatlan és megbocsáthatatlan” kijelentéseire. „Amikor egy államfői szintű megnyilatkozásra Románia csak egy külügyminiszteri nyilatkozattal képes reagálni (…), akkor megalázkodik és szolgaként viselkedik” – jegyzi meg a szolgálatos feljelentő. (Főtér)

NEM TÚL DERŰSEK A NYUGDÍJBA KÉSZÜLŐK. Egy online felmérés szerint tízből több mint hat romániai munkavállalónak jelenleg nincs terve a nyugdíjba vonulása utáni jövedelemkiegészítésre, például magán­nyugdíjjal vagy ingatlanvagyonnal, hanem kizárólag az állami nyugdíjból kapott pénzre hagyatkoznak. A felmérés szerint tízből két munkavállaló tervezi, hogy nyugdíjazása után mindenképpen tovább fog dolgozni, még ha csak részmunkaidőben is, és a tízből további hat munkavállaló fontolgatja ezt. A válaszadók többsége (47%) úgy véli, hogy nyugdíjba vonuláskor 150 000 lej (30 000 euró) megtakarítással kell rendelkezniük ahhoz, hogy anyagilag gondtalan öregkoruk legyen. További 33 százalék szerint 175 000 és 300 000 lej közötti összeget kellene félretenniük, 15 százalékuk 500 000 lej (100 000 euró) körüli megtakarítást szeretne, a fennmaradó 5 százalék pedig e küszöbérték fölött. Ennek érdekében sokan mérlegelik a munkahelyváltást: míg az utóbbi évben a világjárvány miatt a munkavállalók kétharmada nem váltott munkahelyet, most tíz megkérdezettből négy azt mondja, gondolkodik azon, hogy más munkát keres, 22,5 százalék pedig már tett is lépéseket ennek érdekében. (Agerpres)

LEBUKOTT EMBERCSEMPÉSZ. Embercsempészés bűntette miatt jogerősen 2 év 6 hónap börtönre ítélt és Magyarországról öt évre kitiltott a Körmendi Járásbíróság egy román férfit, aki megbízójától kapott francia rendszámú gépkocsival a szerb–magyar államhatár közelébe hajtott, majd Domaszéknél, egy erdős területen felvett 12, magát afgánnak valló migránst, akik előzőleg létrán másztak át a határkerítésen. Az autót augusztus 24-én hajnali két óra körül a rendőrök Nádasdnál megállították. A férfit őrizetbe vették, az illegális bevándorlókat, akik semmiféle személyazonosító irattal nem rendelkeztek, visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. (MTI)