A dohánygyár udvarán kezdődik a színházi évad

Az évadnyitó előadás után a Pappa mia!, az Amikor telihold ragyog a turkáló felett és a Pam param című előadásokat láthatják az érdeklődők, szeptember 17–20. között tartják a pályakezdő rendezők mini­évadát, ezenkívül műsoron lesz még szeptemberben a Kai­sers TV, Ungarn és a Lift is.

A közösségi élmények fontosságáról

Változatos programmal várják a közönséget az új évadban, bíznak benne, hogy sikerül újjáéleszteni a járvány előtti színházi állapotokat – mondta lapunknak Bocsárdi László. Az intézményvezető szerint nehéz időszak volt az elmúlt másfél év, mely rányomta bélyegét a kultúrára, megcsappant a művészeti intézmények látogatottsága, pedig éppen most lenne a legnagyobb szükség az egymásra figyelésre, a közösségi élményekre.

„Sok ismerősünk, akár szerettünk is elhunyt, volt, akitől nem is tudtunk elbúcsúzni. Magányosabbak lettünk, riadtabbak lettünk, egyre jobban hiányoznak azok a pillanatok, amelyekben egymásra találhatunk. A színház tud ilyen pillanatokat kínálni, valójában épp ez a célja, a nézők és alkotók közös élménye, mely a virtuális térben nem tud megtörténni” – fogalmazott Bocsárdi László.

Mint kifejtette, az online tér sok izgalmas kísérletre adott lehetőséget, de ezek által veszélybe került a színház itt és most jellege. „Távolivá, személytelenné vált a művészet, kilúgozódott belőle a közösségi élmény, amit szeretnénk visszahozni, ezért változatos programot, vendégelőadásokat és több új produkciót is kínálunk közönségünknek az ősz folyamán. Nézők nélkül azonban hiábavaló a fáradozásunk, ezért mindenkit szeretettel várunk előadásainkra” – tette hozzá a Tamási Áron Színház vezetője.

Szeptemberi előadások

Pintér Béla A sütemények királynője című darabját Pálffy Tibor rendezte, az előadás egy olyan család életébe nyújt betekintést, melyben a gyermekek és felnőttek egyaránt súlyos kereszteket cipelnek.

Az Amikor telihold ragyog a turkáló felett című előadást Radu Afrim írta és rendezte, akinek varázslatos színpadán a leghétköznapibb emberekkel is csodák történnek. Az előadás június végén elnyerte a Magyar Színházak 33. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját, Benedek Ágnes az előadásban nyújtott kiemelkedő alakításáért elnyerte Kisvárda Város Polgármesterének díját, Kali Ágnes pedig a 30 év alatti művészeknek járó Teplánszky-díj idei kitüntetettje volt két elő­adás dramaturgiai munkájáért, melyek közül az egyik ez a produkció volt.

Pintér Béla Kaisers TV, Ungarn című darabjának főhőse Baráznay Ignácz, a szabadságharc képzeletbeli mártírja, akinek tisztázatlan halála után negyven évvel leánya, Amália egy különös transzcendens utazás során visszakerül 1848-ba, s az ott akkor már működő császári televízió, a Kaisers TV munkatársaként éli át a szabadságharc eseményeit.

A Pappa mia!, a Pam param és a Lift az M Studio Mozgásszínház társulatának elő­adásai. A Fehér Ferenc által rendezett Pappa mia! négy barátról szól, akik gyerekkoruk óta együtt vannak, azonban egy nap minden megváltozik, amikor az unalmas hétköznapokból új kalandok felé indulnak. A Pam param egy Andrea Gavriliu által rendezett dinamikus produkció, melyben a mozgásnyelv szoros kapcsolatban áll a hanggal. Csupa nem szokványos mozgásformából épül fel, és tele van játékossággal, kreativitással, komolyan vett komolytalansággal. A Lift, melyet ugyancsak Fehér Ferenc rendezett, az M Studio eddigi egyik legsikeresebb előadása, mely számos táncfesztiválon vett részt az évek során Magyarországon, Újvidéken, Bulgáriában, Horvátországban, Németországban és Iránban.

Vásárhelyi vendégjátékok

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem égisze alatt működő Stúdió Színház egy Shakespeare-sorozattal érkezik Sepsiszentgyörgyre, a neves angol szerző Lear király, Ahogy tetszik és Macbeth című darabjait pályakezdő rendezők, Juraszek Zsuzsa, Szilvay Máté és Demeter Márk Cristopfer vizsgaelőadásaiként mutatták be idén tavasszal. Mindhárman Bocsárdi László rendezői osztályának a végzősei, s évfolyamtársuk volt Kiliti Krisztián is, aki a múlt évad végén az Élet­igen című előadást rendezte a Tamási Áron Színházban, így a sorozat részeként ez is újra műsorra kerül. O. Horváth Sára Életigen című művét színpadra írta, de valójában nem drámai helyzetekből épül fel. Inkább forgatókönyvre emlékeztet a szöveg, mely többsíkú és rengeteg témát érint, ezenkívül a zene is fontos eleme a produkciónak.

