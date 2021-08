Az úszó szemétgyűjtő gát szerepe, hogy megállítsa, illetve összeterelje az Olt által hozott hulladékot. A 15 méter hosszú eszközt az Olt sepsiszentgyörgyi szakaszán, az Oltmező úti autómosó, illetve az újonnan nyíló Merkúr üzlet mögötti részen feszítették ki a környezetvédelmi szervezetek képviselői – számolt be tegnap sajtótájékoztatón Toró Attila, a projekt egyik civil kezdeményezője. Jelezte, a felfogott szemétmennyiséget önkéntesek segítségével távolítják el a vízből. Ugyanakkor köszönetet mondott az eszközt kihelyező civil szervezeteknek, és mint fogalmazott, az tulajdonképpen egy ajándék az Oltnak, a helyi közösségnek.

Az eszközt áradások idején a partra húzzák, hogy ne károsodjon, télen pedig leszerelik – vázolta a sajtótájékoztatón Sándor László. A megyei vízügyi hivatal főmérnöke elmondta: azon a partszakaszon, ahová a szemétgyűjtőt kihelyezték, illetve az Olt és a Debren-patak találkozásánál azt tapasztalják, hogy a korábbi takarítási akció, a szemetelést tiltó táblák ellenére is sok hulladék gyűl fel, főként hétvégén, amikor sokan az Olt partjára kirándulnak. A legtöbb szemét a parton halmozódik fel – hívta fel a figyelmet. Jelezte, az Olt megtisztítását célzó akció keretében térfigyelő kamerákat is telepítenek a folyó mentén – eddig kilenc kritikus pontot térképeztek fel, ahová felszerelnék az eszközöket –, de úgy véli, további erőteljes tudatosító kampányokra lenne szükség ahhoz, hogy visszaszorítsák a szemetelést. Ugyanakkor úgy véli, hasznos volna, ha a folyó mentén piknikezőhelyeket alakítanának ki, ahol a hulladék összegyűjtésére alkalmas tárolókat is kihelyeznének a hatóságok. Sándor László úgy látja, a két hónapja lezajlott takarítási akció eredménye csupán időszakos volt, azóta többször is hátrahagyott szemétre bukkantak az Olt környékén.

Toró Attila szólt arról is, készülnek a folyó átfogó takarítására, a tervek szerint szeptember 11-én annak forrásvidékétől Illyefalváig, mintegy 140 kilométeren takarítják meg az Oltot Hargita és Kovászna megye 31 települése önkéntesei­nek részvételével. Eddig kilenc kisebb település, valamint Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy önkormányzata részéről érkezett pozitív visszajelzés az ügyben.