Com’ON Sepsi harmadszor

Idén is meghirdetik a Com’ON Sepsi programot Sepsiszentgyörgyön, az előző két kiadáshoz hasonlóan ezúttal is a város fiataljainak megvalósításra váró – és mások által is megszavazott – ötleteit karolja fel az önkormányzat. A Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesülettel és a PONT Csoporttal közösen futó program célja, hogy az ifjúságot is bevonják, bekapcsolják a város közösségi életébe.