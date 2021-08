A képviselő a sajátosan értelmezett román demokrácia újabb megnyilvánulásának minősítette a hatósági lépést, melyet egyúttal felfoghatatlannak és elfogadhatatlannak nevezett. „Egyértelmű a szándék, de a megfélemlítési kísérlet nem érte el a kívánt hatását. Igazunkért ezután is felemeljük szavunkat” – fogalmazott Kulcsár Terza József. Lapunk megkeresésére elmondta, hogy a jegyzőkönyvet – amelynek fényképfelvételét a Facebook oldalán is közzétette – pénteken délelőtt kapta kézhez. Hozzátette: gondolkodik azon, hogy panasszal forduljon a csendőrséghez, illetve ha szükséges a bíróság elé vigye az ügyet. Az intézkedés ellen 15 napon belül nyújthat be panaszt/óvást. Megjegyezte, hogy a jegyzőkönyvben nem szerepel, hogy mely jogszabályok alapján kellett volna gyülekezési engedélyt kérnie egy olyan eseményre, amelyet sajtótájékoztatóként hirdettek meg, mind a Facebook-on, mind a médiának küldött meghívókban. Szó sem volt nagy köztéri eseményről, melyet be kellett volna jelenteni, az más kérdés, hogy sokan odajöttek, de nem hívásra, toborzásra. „Ha egy széles körben ismert közszereplő megáll Sepsiszentgyörgy központjában a sajtónak nyilatkozni, és többen összegyűlnek körülötte, akkor is engedélyt kell kérnie, mivel valójában gyűlést tart, miközben az emberek spontánul odasereglettek?” – tette fel a kérdést a honatya a csendőrség szerinte hatalmi túlkapásnak is minősíthető indoklására utalva. A képviselő továbbá kifogásolja azt is, hogy a jegyzőkönyv kiállítói kiemelik, hogy két feltételesen szabadlábra helyezettel közösen szervezett köztéri eseményt. Meglátása szerint ennek a részletnek semmi köze ahhoz, amiért a csendőrség a figyelmeztetést kiállította. Kérdésünkre Kulcsár-Terza József azt is elmondta, hogy a július 19-i sajtótájékoztatót követően – a birtokában lévő idézés szerint – Beke Istvánt és Szőcs Zoltán augusztus 12-én behívatták a kézdivásárhelyi rendőrségre az esemény kapcsán. Tudomása szerint mindkettejükkel nyilatkozatot írattak a történtekről, majd hazamehettek.