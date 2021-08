Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház a kamarateremben szeptember 1-jén, szerdán, 2-án, csütörtökön és 3-án, pénteken 18 órától A buták versenye című vásári játékot játssza Dávid Péter rendezésében. Helyfoglalás a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

EVA FilmMakers Fest

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi és az Andrei Mureșanu Színház megszervezi az EVA FilmMakers Festet, az első romániai fesztivált, amelyet kizárólag női filmrendezőknek szentelnek. Egy héten át, szeptember 4. és 10. között a Kovászna megyei filmkedvelők rövid-, játék- és dokumentumfilmeket tekinthetnek meg, amelyeket romániai és magyarországi rendezőnők fémjeleztek. A projekt megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap (AFCN) finanszírozta. A fesztivál résztvevői: Kocsis Ágnes, Dana Bunescu, Szilágyi Zsófia, Andra Tarara, Felméri Cecília, Carmen-Lidia Vidu és Horvát Lili. Mindegyik rendezőnőnek külön napot szentelnek, és egy alkalommal szabadtéri vetítés is lesz az ’56-os emlékparkban. A fesztivált szeptember 10-én, pénteken a Csíki Kamarazenekar filmzenei koncertje zárja.

Az EVA FilmMakers Fest egyes filmjeit öt olyan Kovászna megyei településen is bemutatják, ahol nem működik mozi, azaz Kézdivásárhelyen, Kovásznán, Baróton, Bodzafordulón és Szitabodzán.

Sepsiszentgyörgyön a vetítésekre kedvezményes árú jegyeket lehet váltani a Művész mozi jegypénztárában, a további öt településen a belépés ingyenes.

Könyv- és albumbemutató

Murányi Sándor Olivér író és Matza Teréz képzőművész A medvék nem késnek című kötetének, valamint Muzsnay Ákos grafikus életműalbumának bemutatójára kerül sor augusztus 31-én, kedden 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Tein Teaházban a házigazda kávéház és a Bod Péter Megyei Könyvtár szervezésében, a budapesti Szépírók Társasága támogatásával. A rendezvényen Murányi Sándor Olivér és Muzsnay Ákos beszélgetőtársa a Csendes Toll művésznéven is ismert Jász Attila költő, író. A nemrég megjelent album és prózakötet a helyszínen kedvezményesen megvásárolható, a meghívott író és grafikus dedikál.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban kedden: 17 órától Dzsungeltúra (magyarul beszélő), 17.15-től Croodék: Egy új kor (románul beszélő), 19 órától Fejedelmi vonat (román–osztrák dokumentumfilm), 19.30-tól Új múlt (román felirattal); szerdán: 16.15-től Mancs őrjárat: A film (románul beszélő), 16.30-tól Luca (magyarul beszélő), 18.15-től Free Guy (román felirattal), 18.30-tól Halálos iramban 9. (magyarul beszélő), 20.30-tól Becsúszó szerelem (román felirattal), 21 órától The Protégé (román felirattal); csütörtökön: 16 órától Mancs őrjárat: A film (magyarul beszélő), 16.15-től Luca (románul beszélő), 18 órától Respect (román felirattal), 18.30-tól Álomnagyi 2. (román felirattal), 20.30-tól Halálos iramban 9. (román felirattal), 20.45-től Free Guy (magyarul beszélő). Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Nyikómalomfalváról, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 19 órától Úrangyala, 19.05-től Jézus él! – tanúságtételek, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 22 órától Zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Teleki Samu Emlék- és Teljesítménytúra

Idén tizenötödik kiadásához érkezett a Marosvásárhelyi Erdélyi Kárpát-Egyesület által szervezett Teleki Samu Emlék- és Teljesítménytúra. A túra névadója, a nagy Afrika-kutató, felfedező Teleki Samu a Téka-alapító Teleki Sámuel déd­unokája volt, ő fedezte fel és nevezte el a Rudolf-, valamint Stefánia-tavat Kenyában és Etiópiában.

A Teleki Samu Emlék- és Teljesítménytúra kiindulópontja a Görgényi-havasok lábánál fekvő Görgényüvegcsűr. Fő célja a környék túraútvonalai­nak, természeti szépségeinek, a híres Afrika-kutató emlékhelyeinek megismertetése és a sportszerű természetjárás népszerűsítése. A verseny egyaránt szól minden természetet szerető, túrázást, bringázást kedvelő érdeklődőhöz, mind a fiatal, mind az idős korosz­tályhoz.

A túra a Görgényi-havasok egyik legszebb részén halad végig: Szászpad, Jód-mező, Széles-tető, Moica mező, Belcsu mező, nagyon szép kilátást biztosítva a vidékre és a Kelemen-havasokra is. A résztvevők 10, 21, 30, 42 és 55 km-es távokon próbálhatják ki erőnlétüket, teljesítőképességüket, gyalogolva, szaladva vagy akár tekerve (gyalogos: 10, 21, 42 km; szaladó: 10, 21, 42 km; kerékpár: 30, 55 km). A két rövidebb távon (10, 21 km) vezetett túrát is szerveznek.

Az emléktúrára szeptember 14-ig lehet jelentkezni, a járványhelyzet miatt kizárólag online, a helyszínen már nem tudnak fogadni jelentkezőket. Szeptember 18-án, szombat reggel autóbusz indul Marosvásárhelyről Üvegcsűrre, mely este tér vissza a városba.

Minden versenyző egyénileg indul, térképpel és ellenőrző füzetecskével, amelyben rövid leírás is található az útvonalról, az ellenőrző pontokról, amelyeket érinteni kell. Ezenkívül minden résztvevő emléklapot, kitűzőt és édességcsomagot kap. Nem fog hiányozni a bográcsgulyás sem sarvalt káposztával és a hozzá való jó hangulat. A rendezvény és a túrázók biztonságára a Maros Megyei Hegyimentők felügyelnek.

Bővebb információk a teleki.ekemvh.ro honlapon és a túra Facebook-oldalán.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Uzonban és Vesszőstelepen, kedden Sepsimagyaróson, Lisznyóban és Lisznyópatakon gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. • A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig lehet fordulni a 0754 800 808-as normál díjas telefonon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.