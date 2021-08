Cristiano Ronaldo „hazatért”

A manchesteri csapat közleménye szerint mindenben megállapodtak a Juventus együttesével és a játékossal is, ennek értelmében a portugál szupersztár hamarosan ismét a Premier League-ben játszik majd. Az átigazolás pénzügyi részleteiről sem az MU, sem pedig a Juventus nem számolt be, ugyanakkor a brit és az olasz média 25 millió euró körüli összegről írt.

A 36 esztendős támadó hat év alatt összesen 292 tétmérkőzésen lépett pályára az MU színeiben, 118-szor volt eredményes, emellett kiosztott 69 gólpasszt is – Ronaldo Angliá­ban háromszor lett bajnok, FA-kupa- és két Angol Ligakupa-győzelmet is ünnepelhetett, a 2007–2008. évi szezonban pedig a magasba emelhette a Bajnokok Ligája-trófeát.

Az ötszörös aranylabdás Ronaldo 2018 nyarán igazolt Madridból Torinóba, célja nem titkoltan a BL-serleg elhódítása volt. A portugál sztár az olasz rekordbajnok színeiben is ontotta a gólokat (134 meccsen 101-szer talált be), ám a Juventus nem tudott Bajnokok Ligáját nyerni, az előző idényben ráadásul már a Serie A-ban is lemaradt az aranyéremről.