Az ügyben eljáró hatóságokhoz közel álló források szerint Mircea Gheorgheosut a fővárosi 17-es számú rendőrőrsre kísérték be, miután a kormányőrség pénteken a parlament egyik bejáratánál marihuánát tartalmazó borítékot talált nála. Gheorgheosu az AUR sajtóirodáján keresztül közölte, hogy a nyomozás lezárásáig minden tisztségéről lemond, amelyet a parlamentben és a párton belül töltött be. Kifejtette: a törvényt tiszteletben kell tartani. Mircea Gheorgheosu az AUR kommunikációs részlegén dolgozott, és a párt 2020. januári kongresszusán szóvivői tisztséget töltött be. (Agerpres)

SAJÁT UDVARÁN VERTÉK MEG A FATOLVAJOK. Az elmúlt években soha nem látott méreteket öltött az erdészek – és nem mellesleg az erdővédő civilek – elleni erőszak Romániában: a famaffia nem riad meg semmitől és senkitől, megállíthatatlanul irtja az erdőket, miközben megfélemlíti azokat, akik az útjukba állnak. A legújabb felháborító eset Dâmbovița megyében történt, ahol a fatolvajok hazáig követték a velük szemben fellépő erdészt. Az öt férfi betörte a kaput, majd hosszasan ütlegelni kezdte otthona udvarán az 53 éves erdészt. Mentő szállította kórházba, állapota stabil. Az esetről videofelvétel is készült, ennek alapján azonosította be az elkövetőket a rendőrség. Hármójukat máris őrizetbe vették, bántalmazással, fenyegetéssel és magánlakás megsértésével gyanúsítják őket. Az esetre reagálva Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter jelezte: szenátorként törvénytervezetet nyújt be a parlamentben az erdészek elleni bűncselekmények szigorúbb büntetése érdekében. (Főtér)

CAOLA GYÁR CSÍKSZEREDÁBAN. Termelőcsarnok létesítését tervezi Csíkszeredában a magyarországi Caola Kozmetikai és Háztartási Vegyipari Zrt. Az ipari létesítmény felépítéséről szándéknyilatkozatot írtak alá pénteken a cég képviselői Csíkszereda polgármesterével és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karának dékánjával. A csíkszeredai polgármesteri hivatal közleménye szerint zöldmezős beruházással négyezer négyzetméteres gyár építését tervezik, amely 50–60 személynek ad majd munkát. Bándi Imre vezérigazgató kifejtette: a Caola a második legrégebbi, magyar tulajdonban levő vállalat. 1831-ben hozták létre, majd államosították, és a privatizációt követően hanyatlásnak indult. A céget a magyar kormány támogatásával sikerült tavaly ismét fejlődési pályára állítani. Martonvásáron épül jelenleg a Caola telephelye, a második termelőcsarnokot pedig Csíkszeredában képzelik el. (MTI)