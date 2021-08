Isteni egybekapcsolódás hangja Barátoson

Szőcs Endre parókus lelkipásztor köszöntötte elsőként az egybegyűlteket. Mit jelent nekünk a harang? – tette fel a kérdést. Régen több funkciót is betöltött. Tűzvészt, természeti csapást jeleztek vele, nemzetünk példás eseményeiről emlékeztetett, istentiszteletre szólított, halálesetet hirdetett. A sok szerepköréből mára nem sok maradt, de egy felértékelődött: Istenre mutat a harang, ha megszólal, hangjához az isteni szentséget kapcsoljuk. A harang hangja az Istennel való egybekapcsolódásnak a hangja lett – példázta.

Ft. Kató Béla püspök láthatóan meghatódva szólt atyafiaihoz. „Amikor hálát adunk azért, amink van, hálát kell adnunk azoknak, akik előttünk jártak, szüleinknek, akik vállaltak, felneveltek, házastársaknak, netán gyermekeknek, egykori lelkipásztoroknak, elöljáróknak. A harangláb ennek a hálának a jele” – hangoztatta. A püspök azt is elmagyarázta, mi szükség van a haranglábra. Régen a temetők a templomok körül voltak, a tornyokban lévő harangok szóltak. Egybeesett az Isten tisztelete és a halottakra való emlékezés. A megváltozott világban a temetők, a ravatalozók mutatják, valamiképpen otthonról elszakadtunk, a templomtól is, külön helyeken próbáljuk megélni lelki és mindennapi életünket. Ez a harang nem csak búcsúztatni fog, hanem vigasztal, emlékeztet is. A harang soha nem a halottaknak szól, hanem az élőknek. Bármekkora a fájdalom, szomorúság, a sírkertből vissza kell térni az életbe. Megfogalmazta: a harangok valahol az ég és a föld között vannak, Isten hangját összekötik az ember lelkével. Halott az a lélek, amely nem rezonál Isten hangjára – összegzett.

A haranglábat, a harangot nt. Balogh Zoltán esperes áldotta meg, első ízben Márk László gondnok, Barátos alpolgármestere kondította meg. A harangzúgás alatt – ft. Kató Béla püspök felhívására – a jelenlévők családtagjaik sírhantjaihoz vonultak, virágcsokrokat helyeztek el.

A temetői harangláb harangja korábban a református templom tornyában szólt (egy másik társáéval együtt). Az istenháza teljes körű felújítása során szerelték le, helyébe a hosszú ideig a szószék alatt pihenő, Mircse Ferenc gyülekezeti tag által adományozott harang került. Így a barátosiak ezentúl három harang hangját hallhatják.

Ugyancsak tegnap került sor Szőcs Endre lelkész beiktatására, majd a református egyház közösségi házának avatójára – minderről később számolunk be.