Megbüntette Băsescut az Országos Diszkriminációellenes Tanács

Mint ismeretes, a gyergyóditrói pékségben kialakult tavalyi munkakonfliktus kapcsán Traian Băsescu így fogalmazott: „a magyarok úgy általában nagyon komplexált emberek, komplexusaik miatt pedig képtelenek másokat elviselni maguk mellett”. Kijelentése miatt Brassai Hunor, az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi szervezetének elnöke, a Minta ifjúsági szervezet vezetője jelentette fel a volt elnököt.

Az Erdélyi Nagyar Néppárt sajtóirodájának tegnapi közleménye szerint Brassai feljelentésére írásos választ küldött a CNCD, melyben arról tájékoztatnak, hogy kivizsgálták a szóban forgó nyilatkozatot, azt egyértelműen diszkriminatívnak találták, s ezért Traian Băsescut 5000 lejes bírság megfizetésére kötelezik. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács nemzetközi példákra, nemzetközi szabályozásokra, valamint Románia alkotmányára hivatkozva hozta meg döntését.

Az ügy kapcsán Brassai Hunor elmondta: mivel a CNCD hivatalból nem indított eljárást a román politikus nyilatkozatát követően, ezért kötelességének érezte, hogy feljelentést tegyen a súlyosan magyarellenes kijelentés miatt.

„E mostani eset is legyen figyelmeztető jel mindazoknak, akik úgy érzik, büntetlenül támadhatják és sértegethetik közösségünket: az Erdélyi Magyar Néppárt vezetőiként, valamint közösségünkért felelősséget vállaló erdélyi magyarokként is őrködni fogunk, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel, még idejében felléphessünk az egyre inkább teret nyerő és állami szintre emelt magyarellenességgel szemben. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács döntésével is azt kívánjuk üzenni – nem csak Traian Băsescunak, hanem minden magyargyűlölő politikusnak –, hogy nem engedünk teret a magyarellenességnek, a provokációnak és a megbélyegzésnek, valamint elutasítjuk mindazokat a törekvéseket, melyekkel éket kívánnak verni az őshonos magyar közösség és a többségi társadalom közé” – jelentette ki Brassai Hunor.