A rendezvényen Murányi Sándor Olivér és Muzsnay Ákos beszélgetőtársa a Csendes Toll művésznéven is ismert Jász Attila költő, író. A nemrég megjelent album és prózakötet a helyszínen kedvezményesen megvásárolható, a meghívott író és grafikus dedikál.

Kiállítás

FOTÓPÁLYÁZAT. Lezárult a Zöld Nap Egyesület tizenharmadik A természet több arca című fotópályázata, melynek az volt a célja, hogy a versenyzők a fényképezőgép lencséjén keresztül is megfigyeljék környezetüket, megismerjék az állat- és növényvilágot. Ugyanakkor a versenyre olyan fotók is érkeztek, melyek személyes élményeket, cselekedeteket mutatnak be a mindennapi életből. A meghirdetett fotópályázatra 148 versenyző 404 pályaműve érkezett be a Kárpát-medence különböző térségeiből. A négytagú zsűri –Bartha Zsolt, Bede Gábor, Nagy Lajos és Kelemen Gábor – által értékelt legjobb fotók kiállítására és díjazására szeptember 2-án, csütörtökön 18 órakor kerül sor a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház dísztermében. A megnyitón verset szaval Lukács Szende, a Bod Péter Tanítóképző diákja (felkészítő tanár Kis Emese), énekel Jánó Kinga, a Református Tanítóképző és Zeneművészeti Kar végzős diákja. A beküldött pályaműveket Nagy Lajos, a Romániai Fotóművészek Szövetségének titkára méltatja. A legjobb alkotásokból 2022-es forgatható falinaptár készül.

Színház

KONCERTSZÍNHÁZ. Szeptember 8-án, szerdán 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében megtekinthető a Vecsei H. Miklós és csapata által létrehozott Párbeszéd, sötétben című koncertszínházi előadás. Az előadás rendezőjét a leállás alatti hónapok ébresztették rá, hogy mennyi valódi életérzés hiányzik az emberek életéből. Vecsei H. Miklós szerint a történetek mesélése helyett inkább életérzések átadására van szükség. Vecsei H. Miklós és csapata Arany János, József Attila és Pilinszky János életműve után most Csoóri Sándor munkássága előtt tisztelegve hozott létre egy koncertszínházi előadást, amely a mai eltávolodás és uniformizálódás ellen keres szenvedélyes és egymásra figyeléssel teli válaszokat. Az előadás végén közönségtalálkozóra kerül sor, ahol lehetőség adódik a produkció témáját érintő kérdések megválaszolására.

A koncertszínházra az ülőhelyek száma korlátozott. Az előadásra 260 jegy elérhető, amelyeknek ára 10 és 20 lej. A jegyek elővételben kaphatóak a városi kulturális szervezőirodában.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház a kamarateremben szeptember 1-jén, szerdán, 2-án, csütörtökön és 3-án, pénteken 18 órától A buták versenye című vásári játékot játssza Dávid Péter rendezésében. Helyfoglalás a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 17 órától Dzsungeltúra (magyarul beszélő), 17.15-től Croodék: Egy új kor (románul beszélő), 19 órától Fejedelmi vonat (román–osztrák dokumentumfilm), 19.30-tól Új múlt (román felirattal). Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Képernyő

magyar adás. Ma 11 órától, RTV3: Sződemeteren született. A Kölcsey Ferenc szülőfalujában, a Szatmár megyei Sződemeteren forgatott riport készítői felkeresték a Himnusz szerzőjének szülőházát, a templomot, amelyben keresztelték, a helyet, ahonnan elindult és kiemelkedett, a 2019-ben megnyitott Kölcsey Emlékközpontot, és közben emberekkel ismerkedtek. * Szotyori Anna kiállítása. A marosvásárhelyi Kultúrpalota Art Nouveau Galériája 2017 tavaszán Szotyori Anna grafikus életmű-kiállításának adott otthont. * Távolsági beszélgetés Pusztai Péter grafikus-festőművésszel. A 74 éves, szárazajtai születésű Pusztai Péter Bukarestben végzett a Művészeti Akadémián, különböző hetilapok és folyóiratok grafikai szerkesztőjeként dolgozott a fővárosban. A nyolcvanas években feleségével, Irina Pusztaival együtt telepedett ki először Svájcba, majd Kanadába. Grafikái, festményei, fényképei világszerte ismertek és elismertek. Kanada és Bukarest találkozásából készült a beszélgetés, amelynek házigazdája Kacsó Edith.

Hitvilág

NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS. Szeptember 5-én, vasárnap Budapesten a Hősök terén nyitóünnepséggel és szentmisével kezdődik el a Minden forrásom belőled fakad mottóval megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus.

A római katolikus egyház rendszeres, váltakozó helyszínen tartott világméretű eseménysorozatának célja az Oltáriszentség megismerésének és tiszteletének elmélyítése. A kongresszus előre meghirdetett címe alapján előadásokkal készülnek, illetve sok közös imát tartanak és szentségimádáson vesznek részt a hívők. Eleinte évente, kétévente, a második világháború óta leginkább négy­évente rendezik meg. A kongresszus igyekszik érthetőbbé tenni a Krisztus által az utolsó vacsorán meghirdetett áldozatbemutatást és annak fontosságát, amiben esetenként segítségükre vannak az elismert oltáriszentség-csodák is.

Magyarország 83 év után rendezheti meg ismét a világeseményt, amely előtt nagyszabású zenés-táncos nyitóünnepséggel tiszteleg. Az esemény különlegessége, hogy 83 év után nyílik ismét lehetőség arra, hogy a világesemény szentmiséjén legyen valaki elsőáldozó: több mint 1200 gyermek itt veheti első alkalommal magához az Eucharisztiát. Az alkalom egyben az esztergom-budapesti főegyházmegye katolikus iskoláinak Veni Sancte-, azaz tanévnyitó szentmiséje is.

Akik nem tudnak a helyszínen részt venni az eseményen, a Mária Rádió hullámhosszán kapcsolódhatnak be a programokba. Szeptember 5-én, vasárnap délelőtt bemutatkoznak a kongresszus előadói, majd 14 órától kezdődik a közvetítés a Hősök teréről. A bevezető, köszöntő szavak után a nyitóünnepség, 16 órától a szentmise lesz hallható.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Sepsimagyaróson, Lisznyóban és Lisznyópatakon, szerdán Bikfalván és Szent­ivánlaborfalván gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. • A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Játékfüggőségben szenvedőknek külön csoport alakult, várják a gyógyulni vágyókat (fiatalokat is).

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában újrakezdődnek a társaságitánc-tanfolyamok. Iratkozni

a 0722 233 774-es telefonon lehet.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorába szeptember 1-jén, szerdán 18 órakor várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót, figyelembe véve

az egészségügyi szabályok betartását.

MEGHALLGATÁS. A Nép Ügyvédje intézmény brassói területi irodájának munkatársai szeptember 9-én 10 órától Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei Prefektúra székhelyén ingyenes meghallgatást tartanak az állampolgárok számára, illetve iktatják a panaszokat. Biztosítják a magyar nyelvről történő fordítást. A meghallgatáson jelen lesz a Gyermek Ügyvédje területi képviselője, mely a gyermekjogok kérdéseivel foglalkozik a Nép Ügyvédje intézmény keretén belül.