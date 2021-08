A hétvégén bemutatkozhattak a 2021–2022. évi idényre készülő székelyföldi csapatok, élesben gyakorolhattak a megújult játékoskeretek, és először játszott idegenben a frissen megalakult Háromszéki Ágyúsok együttes. A mezőnyből tapasztalatban és teljesítményben is kiemelkedett a Csíkszeredai Sportklub, amely mindhárom mérkőzését megnyerve végzett az első helyen. A csíkszeredai csapatot követték az Ágyúsok, akik a kék-fehéreket leszámítva legyőzték másik két ellenfelüket. Az utolsó találkozó döntött a harmadik helyezés sorsáról a Sapientia U23 és a Bukaresti Steaua között. Az egyetemisták végig határozottan játszottak, ami sima győzelmet eredményezett számukra a nagy múltú riválissal szemben.

A svéd Pelle Torstensson irányította narancs-kék mezesek sima győzelemmel kezdték a négycsapatos Székelyföld Kupát, ugyanis 5–0-ra diadalmaskodtak a házigazda felett. Az új szerzemény, Roman Kobelev szerzett vezetést, majd Biró Mátyás is betalált, a folytatásban Róth Zoltán volt eredményes, míg az utolsó harmadban Szergej Pajor két gólt jegyzett. Az Ágyúsok a második találkozót is megnyerték, ezúttal Biró Mátyás találatával diadalmaskodtak 1–0-ra a Bukaresti Steaua felett. A mindent eldöntő vasárnapi meccsen nem borult a papírforma, bár a háromszékiek az első és a második harmadban is állták a sarat az Erste Liga-címvédő Csíkszeredai Sportklub ellen, végül azonban 7–0-ra győzedelmeskedett a jobb játékerőt képviselő, tapasztaltabb gárda.

„Meg vagyunk elégedve a második helyezéssel, a várakozásnak megfelelően teljesített a csapat. Érződött a fiúk játékán az, hogy július óta együtt készülnek, kezdenek összecsiszolódni, egyszóval jó irányba haladunk, bizakodóak vagyunk. Még várunk két orosz játékost, és akkor teljes lesz a keret” – értékelt Máthé Zsolt, a Háromszéki Ágyúsok alelnöke, akitől azt is megtudtuk, hogy csütörtökön Kézdivásárhelyen játszanak felkészülési mérkőzést a Csíkszeredai Sportklub ellen.

Eredmények, Székelyföld Kupa: Csíkszeredai Sportklub–Bukaresti Steaua 20–0 (gólszerzők: Polák 7., 31., 40., 53., Fodor 17., 25., 58., 60., Péter B. 32., 48., 49., Reisz 2., 52., Péter A. 3., 25., Silló 35., 56., Bíró T. 19., Rokaly Sz. 50., Salló 50.), Sapientia U23–Háromszéki Ágyúsok 0–5 (gsz.: Pajor 54., 60., Kobelev 8., Biró M. 8., Róth 24.), Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Steaua 1–0 (gsz.: Biró M. 21.), Sapientia U23–Csíkszeredai Sportklub 1–9 (gsz.: Galusnyák 58., illetve Polák 28., 44., 46., Péter B. 13., 19., Cășăneanu 7., Silló 26., Rokaly Sz. 33., Rokaly N. 50.), Csíkszeredai Sportklub–Háromszéki Ágyúsok 7–0 (gsz.: Kubát 36., 56., Rokaly Sz. 46., 58., Bíró T. 8., Cășăneanu 34., Péter A. 44.), Sapientia U23–Bukaresti Steaua 5–2 (gsz.: Karda 5., 39., György 23., Benedek 33., Bănceanu 34., illetve Georgescu 38., Orbán 57.).

A torna végeredménye: 1. Csíkszeredai Sportklub 9 pont (36–1), 2. Háromszéki Ágyúsok 6 pont (6–7), 3. Sapientia U23 3 pont (6–16), 4. Bukaresti Steaua 0 (2–26).

Orosz hátvéd érkezett

A Háromszéki Ágyúsok a napokban közösségi oldalukon jelentették be, hogy megszerezték Roman Kobelev játékjogát. A 28 éves orosz hátvéd a háromszéki együttes második légiósa, a folytatásban még két orosz jégkorongozó biztosan érkezik.

Az Ágyúsok vezetősége már korábban elmondta, több légiós erősíti majd a fiatal, tehetséges székelyföldi legénységet. Szergej Pajor után a második külföldi kiléte is ismertté vált, Roman Kobelev pedig már be is mutatkozott narancs-kék mezben a Székelyföld Kupán, sőt, gólt is szerzett.

A balkezes védő eddigi karrierje során az orosz másodosztály (VHL) több csapatában szerepelt, 2017-ben a Dinamo Balashikha mezében bajnoki címet ünnepelhetett. Kobelev az utóbbi két idényben az ukrán bajnokságban játszott, ahol a Donbasz Donyeck játékosa volt, 2020-ban ezüstérmes lett, majd ezt követően 2021-ben aranyérmet szerzett. (miska)