Az első félidőben többet kezdeményezett a házigazda, amely több gólhelyzetet is kidolgozott. Valentin Buhăcianu és Silviu Balaure pontatlanul célzott, majd Gyenge Szilárd mentett lábbal, azonban a hálóőr a 39. percben már tehetetlen volt. Petrișor Petrescu a bal oldalon betört a büntetőterületre, majd a védőket kicselezve védhetetlenül a hosszú felsőbe lőtt (1–0). A vendégeknek is akadt lehetőségük, Kelemen Dávid fejesét védte Ionuț Pop, aki nem sokkal később Bara Levente távoli lövését mentette szögletre. Szünet után is a nagyszebeni együttes volt aktívabb, az 54. percben Alexandru Oroian a védők figyelmetlenségét kihasználva a kapuba továbbította a labdát (2–0). A szépítésre hajtó FK Csíkszereda az utolsó negyedórában többet támadott, míg a házigazdák ellentámadásokkal próbálkoztak, aminek a 74. percben meglett az eredménye, ugyanis Călin Popescu lesgyanús helyzetből volt eredményes (3–0). A 88. percben Jelena Richárd megszerezte a Csíkszereda idénybeli első gólját, a magyarországi csatár Bogdan Rotar előkészítését váltotta gólra (3–1). A hosszabbításban szabadrúgáshoz jutott az FC Hermannstadt, Balaure a kapust és a védelmet is meglepve a rövid alsóba tekert (4–1). (miska)